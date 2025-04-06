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Сын Цзю прервал серию поражений и завоевал чемпионский пояс

Тим Цзю победил Спенсера и завоевал чемпионский титул WBO Inter-Continental
Тим Цзю победил американца Джозефа Спенсера и завоевал второстепенный чемпионский пояс WBO Inter-Continental в первом среднем весе
Тим Цзю
Тим Цзю (Фото: Chris Hyde / Getty Images)

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, одержал победу над американцем Джозефом Спенсером в поединке, который состоялся в австралийском Ньюкасле.

Бой продолжался четыре раунда, Цзю победил техническим нокаутом.

Цзю (он выступает под флагом Австралии) прервал серию их двух поражений и завоевал второстепенный чемпионский пояс WBO Inter-Continental в первом среднем весе.

Сын запретил Косте Цзю приходить на его следующий бой
Спорт
Тим Цзю

Всего на счету 30-летнего Цзю 25 победы в 27 боях на профессиональном ринге. До этого боя он проиграл два последних поединка — в октябре 2024-го россиянину Бахраму Муртазалиеву (за титул IBF) и в марте американцу Себастьяну Фундоре, когда лишился чемпионского титула WBO.

На счету 25-летнего Спенсера 19 побед и два поражения.

Костя Цзю владел титулами чемпиона мира по всем трем престижным версиям в 2001–2003 годах. Всего на его счету 31 победа (25 — нокаутом) и два поражения. Кроме того, он чемпион мира и двукратный чемпион Европы среди любителей.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Тим Цзю
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