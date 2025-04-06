Сын Цзю прервал серию поражений и завоевал чемпионский пояс
Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, одержал победу над американцем Джозефом Спенсером в поединке, который состоялся в австралийском Ньюкасле.
Бой продолжался четыре раунда, Цзю победил техническим нокаутом.
Цзю (он выступает под флагом Австралии) прервал серию их двух поражений и завоевал второстепенный чемпионский пояс WBO Inter-Continental в первом среднем весе.
Всего на счету 30-летнего Цзю 25 победы в 27 боях на профессиональном ринге. До этого боя он проиграл два последних поединка — в октябре 2024-го россиянину Бахраму Муртазалиеву (за титул IBF) и в марте американцу Себастьяну Фундоре, когда лишился чемпионского титула WBO.
На счету 25-летнего Спенсера 19 побед и два поражения.
Костя Цзю владел титулами чемпиона мира по всем трем престижным версиям в 2001–2003 годах. Всего на его счету 31 победа (25 — нокаутом) и два поражения. Кроме того, он чемпион мира и двукратный чемпион Европы среди любителей.
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