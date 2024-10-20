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Сын Цзю проиграл российскому боксеру в чемпионском бою в США

Тим Цзю проиграл россиянину Муртазалиеву в бою за чемпионский титул IBF
Тим Цзю в Орландо потерпел второе поражение в карьере. Он уступил Бахраму Муртазалиеву и не смог отобрать у того чемпионский титул IBF в первом среднем весе
Тим Цзю
Тим Цзю (Фото: Chris Hyde / Getty Images)

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, потерпел поражение от россиянина Бахрама Муртазалиева в поединке, который состоялся в Орландо (штат Флорида, США).

Поединок завершился победой Муртазалиева техническим нокаутом в третьем раунде.

Цзю не смог отобрать у Муртазалиева чемпионский титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг).

В своем последнем поединке Тим Цзю (он выступает под флагом Австралии) 31 марта потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным решением судей американцу Себастьяну Фундоре. Цзю тогда не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе.

Всего на счету 29-летнего Цзю 24 побед в 26 боях на профессиональном ринге.

31-летний Муртазалиев выиграл все 22 поединка в карьере. Чемпионский титул IBF он завоевал в апреле, нокаутировав немца Джека Кулкая.

Костя Цзю владел титулами чемпиона мира по всем трем престижным версиям в 2001–2003 годах. Всего на его счету 31 победа (25 — нокаутом) и два поражения. Кроме того, он чемпион мира и двукратный чемпион Европы среди любителей.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Тим Цзю Бахрам Муртазалиев
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