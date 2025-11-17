Карпин объявил об уходе из «Динамо»
Валерий Карпин заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера московского «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Его слова приводит пресс-служба РФС.
«Это взвешенное и продуманное решение», — сказал Карпин.
Тренер отметил, что для него «единственным приоритетом» будут результаты сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень.
Карпин возглавлял «Динамо» с июня, команда завершила первый круг РПЛ на десятом месте. В последний раз в чемпионате России команда выигрывала 26 сентября. Это слабейший показатель среди тренеров «бело-голубых» с 2006 года.
Ранее в этом году Карпин ушел из «Ростова» — тоже чтобы полностью посвятить себя сборной.
Глава РФС Александр Дюков говорил, что Карпину разрешили совмещение постов до возвращения сборной на международные турниры.
Сборная России с момента отстранения в 2022 году не проигрывала на протяжении 23 товарищеских матчей до последней встречи с командой Чили (0:2) 15 ноября.
Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, в 2024-м продлил контракт на четыре года.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине
Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ
Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине
В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией
В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая