Спорт⁠,
0

Карпин объявил об уходе из «Динамо»

Карпин заявил, что сосредоточится на сборной России. «Динамо» он возглавил минувшим летом. В чемпионате страны команда не выигрывала с конца сентября и сейчас идет на 10-м месте
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Валерий Карпин заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера московского «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Его слова приводит пресс-служба РФС.

«Это взвешенное и продуманное решение», — сказал Карпин.

Тренер отметил, что для него «единственным приоритетом» будут результаты сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень.

Карпин возглавлял «Динамо» с июня, команда завершила первый круг РПЛ на десятом месте. В последний раз в чемпионате России команда выигрывала 26 сентября. Это слабейший показатель среди тренеров «бело-голубых» с 2006 года.

Ранее в этом году Карпин ушел из «Ростова» — тоже чтобы полностью посвятить себя сборной.

Глава РФС Александр Дюков говорил, что Карпину разрешили совмещение постов до возвращения сборной на международные турниры.

Карпин заявил, что не считает 2025 год самым сложным в карьере
Спорт
Валерий Карпин

Сборная России с момента отстранения в 2022 году не проигрывала на протяжении 23 товарищеских матчей до последней встречи с командой Чили (0:2) 15 ноября.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, в 2024-м продлил контракт на четыре года.

Анна Сатдинова
ФК Динамо Москва сборная России по футболу Валерий Карпин
Валерий Карпин
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
