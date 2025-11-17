Карпин объявил об уходе из «Динамо»

Карпин заявил, что сосредоточится на сборной России. «Динамо» он возглавил минувшим летом. В чемпионате страны команда не выигрывала с конца сентября и сейчас идет на 10-м месте

Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Валерий Карпин заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера московского «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Его слова приводит пресс-служба РФС.

«Это взвешенное и продуманное решение», — сказал Карпин.

Тренер отметил, что для него «единственным приоритетом» будут результаты сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень.

Карпин возглавлял «Динамо» с июня, команда завершила первый круг РПЛ на десятом месте. В последний раз в чемпионате России команда выигрывала 26 сентября. Это слабейший показатель среди тренеров «бело-голубых» с 2006 года.

Ранее в этом году Карпин ушел из «Ростова» — тоже чтобы полностью посвятить себя сборной.

Глава РФС Александр Дюков говорил, что Карпину разрешили совмещение постов до возвращения сборной на международные турниры.

Сборная России с момента отстранения в 2022 году не проигрывала на протяжении 23 товарищеских матчей до последней встречи с командой Чили (0:2) 15 ноября.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, в 2024-м продлил контракт на четыре года.