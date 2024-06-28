Карпин сообщил о продлении контракта со сборной в видео «Привет, это Валера»

«Привет, это Валера». Карпин сообщил о продлении контракта со сборной

Ранее в РФС неоднократно заявляли о желании продолжить сотрудничество с тренером. По словам главы РФС Александра Дюкова, присутствие Карпина на посту главного тренера невозможно лишь при совместительстве в зарубежном клубе

Главный тренер сборной Валерий Карпин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт с РФС на четыре года. Об этом он сообщил в видео, которое опубликовано в Telegram-канале сборной.

«Привет, это Валера,... главный тренер сборной... еще на четыре года», — сказал он.

«РБК Спорт» 24 июня со ссылкой на источники сообщил, что Карпин продлил контракт с РФС на четыре года.

Карпин возглавляет национальную сборную с июля 2021 года. Последние два с лишним года команда участвует только в товарищеских матчах, так как от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА ее отстранили из-за боевых действий на Украине.

Ранее в РФС неоднократно заявляли о желании продолжить сотрудничество с тренером. По словам главы РФС Александра Дюкова, присутствие Карпина на посту главного тренера невозможно лишь при совместительстве в зарубежном клубе.

Карпин совмещает работу в сборной с должностью главного тренера клуба «Ростов». В первый раз он возглавил «Ростов» в 2017 году. После подписания контракта с РФС в августе 2021 года он покинул пост, но уже в марте, вскоре после отстранения сборной от турниров, вернулся в клуб РПЛ.