Сборная России не смогла обыграть Перу, пропустив дальний удар в концовке
Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Перу в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.
Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет на 18-й минуте открыл вышедший с капитанской повязкой Александр Головин, которому после ошибки вратаря Педро Гальесе отдал пас Алексей Миранчук.
Перуанцы ответили точным ударом Алекса Валеры на 82-й минуте, который забил из-за пределов штрафной — российский вратарь Матвей Сафонов не смог дотянуться до мяча. Валера вышел на замену во втором тайме.
Матч посетили более 45,5 тыс. зрителей.
Сборная России занимает 30-е место в рейтинге ФИФА, Перу — 49-е.
Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 15 ноября с Чили в Сочи.
Россияне отстранены от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года, после начала военной операции на Украине. С тех пор сборная проводит только товарищеские матчи, в которых еще ни разу не проиграла — серия без поражений составляет уже 23 игры.
