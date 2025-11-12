Сборная России не смогла обыграть Перу, пропустив дальний удар в концовке

Матч в Санкт-Петербурге в присутствии 45,5 тыс. зрителей завершился со счетом 1:1. Забили Головин и Валера. Сборная России продлила серию без поражений до 23 игр

Фото: Телеграм-канал сборной России по футболу (t.me/teamrussia)

Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Перу в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет на 18-й минуте открыл вышедший с капитанской повязкой Александр Головин, которому после ошибки вратаря Педро Гальесе отдал пас Алексей Миранчук.

Перуанцы ответили точным ударом Алекса Валеры на 82-й минуте, который забил из-за пределов штрафной — российский вратарь Матвей Сафонов не смог дотянуться до мяча. Валера вышел на замену во втором тайме.

Матч посетили более 45,5 тыс. зрителей.

Сборная России занимает 30-е место в рейтинге ФИФА, Перу — 49-е.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 15 ноября с Чили в Сочи.

Россияне отстранены от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года, после начала военной операции на Украине. С тех пор сборная проводит только товарищеские матчи, в которых еще ни разу не проиграла — серия без поражений составляет уже 23 игры.