Карпин заявил, что не считает 2025 год самым сложным в карьере
Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин заявил «РИА Новости», что в его карьере были и более сложные годы, чем 2025 год.
«Конкретно этот год не был самым сложным. Март, апрель, май — был без клуба. В марте и июне были два сбора сборной», — сказал Карпин.
Сборная России накануне прервала 23-матчевую беспроигрышную серию, уступив в Сочи команде Чили. Россияне с 2022 года проводят только товарищеские матчи из-за отстранения от турниров ФИФА и УЕФА.
Карпин в феврале покинул «Ростов», чтобы сосредоточиться на сборной России, но уже в июне возглавил московское «Динамо», которое пока идет десятым в РПЛ. 12 ноября в «Динамо» заявили, что Карпин не покинет клуб во время паузы на игры сборных.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России