Карпин заявил, что не считает 2025 год самым сложным в карьере

Карпин: этот год не был самым сложным в моей карьере

Карпин в феврале ушел из «Ростова» ради сборной, но уже летом возглавил «Динамо», которое неудачно выступает в РПЛ. Тренер считает, что это не самый трудный год в его карьере

Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин заявил «РИА Новости», что в его карьере были и более сложные годы, чем 2025 год.

«Конкретно этот год не был самым сложным. Март, апрель, май — был без клуба. В марте и июне были два сбора сборной», — сказал Карпин.

Сборная России накануне прервала 23-матчевую беспроигрышную серию, уступив в Сочи команде Чили. Россияне с 2022 года проводят только товарищеские матчи из-за отстранения от турниров ФИФА и УЕФА.

Карпин в феврале покинул «Ростов», чтобы сосредоточиться на сборной России, но уже в июне возглавил московское «Динамо», которое пока идет десятым в РПЛ. 12 ноября в «Динамо» заявили, что Карпин не покинет клуб во время паузы на игры сборных.