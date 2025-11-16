 Перейти к основному контенту
Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Армения 1 1,06 x 14 2 31 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Украина Исландия 1 1,77 x 3,5 2 4,9 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Италия Норвегия 1 2,17 x 3,6 2 3,45 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Германия Словакия 1 1,22 x 6,4 2 12,5 Футбол ЧМ 2026. Азия. Отборочный этап Ирак ОАЭ 1 2,08 x 2,9 2 3,95 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Азербайджан Франция 1 28 x 8,5 2 1,11 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Литва 1 1,05 x 13 2 48 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Лихтенштейн 1 1,02 x 23 2 53 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Турция 1 1,25 x 6,1 2 12 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Косово Швейцария 1 6,1 x 4,05 2 1,55 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Спорт⁠,
0

Карпин заявил, что не считает 2025 год самым сложным в карьере

Карпин: этот год не был самым сложным в моей карьере
Карпин в феврале ушел из «Ростова» ради сборной, но уже летом возглавил «Динамо», которое неудачно выступает в РПЛ. Тренер считает, что это не самый трудный год в его карьере
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин заявил «РИА Новости», что в его карьере были и более сложные годы, чем 2025 год.

«Конкретно этот год не был самым сложным. Март, апрель, май — был без клуба. В марте и июне были два сбора сборной», — сказал Карпин.

Сборная России накануне прервала 23-матчевую беспроигрышную серию, уступив в Сочи команде Чили. Россияне с 2022 года проводят только товарищеские матчи из-за отстранения от турниров ФИФА и УЕФА.

Сборная России проиграла впервые за четыре года
Спорт
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Карпин в феврале покинул «Ростов», чтобы сосредоточиться на сборной России, но уже в июне возглавил московское «Динамо», которое пока идет десятым в РПЛ. 12 ноября в «Динамо» заявили, что Карпин не покинет клуб во время паузы на игры сборных.

