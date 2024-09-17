Украинского боксера Усика задержали польские силовики

Боксер задержан в аэропорту Кракова. На опубликованных депутатом Беленюком кадрах видно, как спортсмена в наручниках ведут силовики. Супруга боксера заявила, что «все хорошо»

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Боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова, сообщил первый зампредседателя комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины Жан Беленюк в телеграм-канале.

Жена Усика после его задержания сообщила в Instagram (деятельность владельца соцсети — компании Meta — признана экстремистской в России и запрещена), что «все хорошо».

«Ничего криминального. В скором времени Александр сам все объяснит», — написала она.

Усику 37 лет, он — чемпион Олимпиады в Лондоне (2012). Боксер выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге.

Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе. Он выступает в супертяжелом весе. В конце июня он отказался от звания чемпиона IBF в этой весовой категории.