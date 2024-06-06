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Усик рассказал о планах сменить весовую категорию после реванша с Фьюри

Александр Усик собрался сменить весовую категорию после реванша с Тайсоном Фьюри
Украинец, который сейчас является абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, хочет спуститься в первый тяжелый вес, где он уже был чемпионом шесть лет назад
Александр Усик
Александр Усик (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после реванша с британцем Тайсоном Фьюри может сменить весовую категорию. Об этом украинец рассказал на подкасте 3 Knockdown Rule.

«Думаю, после реванша я могу спуститься в первый тяжелый вес. Я хочу больше боев в этой весовой категории. Может быть, я второй раз стану абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, таков мой план. Дело в том, что когда я начинаю готовиться к тренировочному сбору в супертяжелом весе, мне все время приходится есть. Для меня это тяжело», — рассказал Усик.

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Украинец 18 мая победил в Эр-Рияде британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,71 кг). Их реванш должен состояться в конце года.

В 2018–2019 годах Усик уже был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе (до 90,71 кг).

37-летний Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге.

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