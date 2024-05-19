Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер нанес британцу первое поражение в карьере. Теперь Усик владеет титулами по всем четырем самым престижным версиям — WBC (отобрал у Фьюри), WBA, WBO и IBF

Тайсон Фьюри и Александр Усик (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Поединок продолжался 12 раундов и завершился победой украинца решением судей.

Усик отобрал у Фьюри чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и сохранил свои пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

35-летний Фьюри потерпел первое поражение в карьере. До этого у него было 34 победы в 35 боях при одной ничьей в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году.

37-летний Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге.

Поединок Фьюри и Усика неоднократно переносился. Контракты на бой были подписаны еще в сентябре прошлого года, он ожидался 23 декабря, но эту дату в итоге не подтвердили. Потом бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде, но был перенесен из-за того, что британец получил рассечение на тренировке.