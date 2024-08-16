Стала известна дата боя-реванша между Усиком и Фьюри
Бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Об этом в соцсети Х сообщил председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки аль Аш-Шейх.
Их первый бой состоялся в ночь на 19 мая, украинец победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,71 кг).
Сейчас Усик уже не является абсолютным чемпионом мира, от пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) он отказался.
37-летний Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге. 36-летний Фьюри потерпел от Усика первое поражение в карьере. До этого у него было 34 победы в 35 боях при одной ничьей в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году.
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