 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Стала известна дата боя-реванша между Усиком и Фьюри

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря
Поединок состоится в Саудовской Аравии 21 декабря. В первом поединке в мае украинец победил раздельным решением судей
Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Об этом в соцсети Х сообщил председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки аль Аш-Шейх.

Их первый бой состоялся в ночь на 19 мая, украинец победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,71 кг).

Сейчас Усик уже не является абсолютным чемпионом мира, от пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF) он отказался.

Глава UFC назвал невероятным отказ Усика от звания абсолютного чемпиона
Спорт
Дэйна Уайт

37-летний Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге. 36-летний Фьюри потерпел от Усика первое поражение в карьере. До этого у него было 34 победы в 35 боях при одной ничьей в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году.

В МВД назвали огромным дефицит личного состава

Юристы рассказали о блокировках счетов в банках США при входе из России

Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти

В Казахстане отказались «слепо следовать» санкциям против России

Брокер ВТБ запустил торги в выходные

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Москве резко вырос спрос на аренду жилья перед деловым сезоном

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Александр Усик Тайсон Фьюри
Материалы по теме
Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира по боксу
Спорт
Усик рассказал о планах сменить весовую категорию после реванша с Фьюри
Спорт
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 98,32 (-1,99) Инвестиции, 15 авг, 17:35 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 88,8 (-1,21) Инвестиции, 15 авг, 17:35
ПСБ установил в торговых точках новых регионов свыше 51 тыс. терминаловПресс-релиз, 14:50
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 14:50
Суперкомпьютер и букмекеры понизили шансы «Манчестер Сити» на чемпионствоСпорт, 14:50
Все Приморье пообещали подключить к электричеству до конца сутокОбщество, 14:49
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:41
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 14:40
Российские войска в приграничье отразили атаку на Русское ПоречноеПолитика, 14:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Малийский новичок ЦСКА пообещал назвать своего жеребенка в честь клубаСпорт, 14:29
Гладков сообщил о раненом при обстреле ШебекиноПолитика, 14:28
В Донецке семь человек получили ранения при пожаре в ТЦ «Галактика»Политика, 14:26
Путин обсудил с Совбезом новые технические решения для военной операцииПолитика, 14:25
Правительство утвердило выплаты газовой субсидии для льготниковНедвижимость, 14:13
Акинфеев рассказал об отношении к сравнениям с Яшиным и ДасаевымСпорт, 14:07
Москвичам пообещали теплую погоду на выходныеОбщество, 14:05