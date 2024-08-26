Усик передумал баллотироваться на пост президента Украины

Александр Усик и Владимир Зеленский (Фото: usykaa / Instagram (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

Украинский боксер Александр Усик передумал баллотироваться на пост президента Украины. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Video NV.

«Потому что я не верю в политику. Для меня политика — это когда иногда надо говорить то, чего ты не собираешься делать. А я так не хочу. Меня совесть замучает», — сказал боксер.

В июле 2023 года Усик рассказал о планах баллотироваться на пост президента Украины. «Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты», — сказал он.

Усик в мае 2024 года победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Реванш запланирован на декабрь. После Усик планирует вернуться в первый тяжелый вес. На его счету победы во всех 22 боях.

Президентские выборы на Украине были запланированы на 31 марта 2024 года, но их не назначили из-за военного положения в стране. Действующим президентом остается Владимир Зеленский.