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Фанаты «Зенита» оскорбили Соболева во время дебютного домашнего матча

Петербургские болельщики скандировали оскорбления в адрес бывшего форварда «Спартака» во время домашней встречи Кубка России против «Рубина»
Александр Соболев
Александр Соболев (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Болельщики «Зенита» скандировали оскорбления в адрес новичка команды Александра Соболева, перешедшего в клуб из московского «Спартака», во время матча группового этапа Кубка России против казанского «Рубина».

Встреча проходит 17 сентября в Санкт-Петербурге. Это первый официальный домашний матч Соболева в «Зените».

Фанаты петербургского клуба свистом встретили объявление его фамилии в стартовом составе, а по ходу матча скандировали оскорбления.

Соболев отметился первым голевым действием в составе нового клуба. Он ассистировал Густаво Мантуану. После первого тайма «Зенит» выигрывает со счетом 1:0.

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Александр Соболев

Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в конце августа.

После подписания контракта Соболев обратился к болельщикам «Зенита» с просьбой дать ему шанс, пообещал своим отношением к команде и городу все доказать, отметив, что перешел в сильнейшую команду России.

Тем не менее фанаты «Зенита» также оскорбляли Соболева перед дебютом за петербургский клуб в товарищеском матче с «Кайратом» 8 сентября. Первый официальный матч форвард провел за «Зенит» 14 сентября в гостях с ЦСКА в восьмом туре РПЛ, выйдя в старте и не отметившись результативными действиями.

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Футбол Александр Соболев ФК Зенит Кубок России по футболу
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