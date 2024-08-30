Соболев после перехода из «Спартака» попросил болельщиков «Зенита» дать ему шанс

Соболев обратился к болельщикам «Зенита» после перехода из «Спартака»

Футболист попросил фанатов петербургского клуба дать ему шанс. «Своим отношением к команде и городу я все докажу», — заявил Соболев, отметив, что перешел в сильнейшую команду России

Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»

Новичок «Зенита» Александр Соболев в эфире «Матч ТВ» обратился к болельщикам петербургского клуба после перехода из московского «Спартака».

«Я понимаю, что у большинства из вас ко мне присутствует негатив, потому что все знают, из какой команды я пришел. Я прошу дать шанс, которым я постараюсь воспользоваться, обещаю, что своим отношением к команде и городу все докажу», — сказал Соболев.

Футболист отметил, что перешел в сильнейшую команду России. «Для меня честь и счастье играть за «Зенит». Хочу как можно больше играть и приносить пользы команде. Я очень счастлив», — добавил Соболев.

Нападающий 30 августа подписал контракт с «Зенитом» на три сезона с возможностью продления еще на год.

«РБК Спорт» ранее сообщал, что «Зенит» и «Спартак» согласовали стоимость перехода игрока — €9 млн в качестве обязательной суммы трансфера и €1 млн в качестве бонусов.

За 4,5 года в «Спартаке» Соболев провел 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Вместе со «Спартаком» форвард выиграл Кубок России.