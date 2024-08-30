 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Соболев обратился к болельщикам «Зенита» после перехода из «Спартака»

Соболев после перехода из «Спартака» попросил болельщиков «Зенита» дать ему шанс
Футболист попросил фанатов петербургского клуба дать ему шанс. «Своим отношением к команде и городу я все докажу», — заявил Соболев, отметив, что перешел в сильнейшую команду России
Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»
Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»

Новичок «Зенита» Александр Соболев в эфире «Матч ТВ» обратился к болельщикам петербургского клуба после перехода из московского «Спартака».

«Я понимаю, что у большинства из вас ко мне присутствует негатив, потому что все знают, из какой команды я пришел. Я прошу дать шанс, которым я постараюсь воспользоваться, обещаю, что своим отношением к команде и городу все докажу», — сказал Соболев.

«Зенит» фото с Game Over объявил о переходе Соболева из «Спартака»
Спорт
Александр Соболев

Футболист отметил, что перешел в сильнейшую команду России. «Для меня честь и счастье играть за «Зенит». Хочу как можно больше играть и приносить пользы команде. Я очень счастлив», — добавил Соболев.

Нападающий 30 августа подписал контракт с «Зенитом» на три сезона с возможностью продления еще на год.

«РБК Спорт» ранее сообщал, что «Зенит» и «Спартак» согласовали стоимость перехода игрока — €9 млн в качестве обязательной суммы трансфера и €1 млн в качестве бонусов.

За 4,5 года в «Спартаке» Соболев провел 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Вместе со «Спартаком» форвард выиграл Кубок России.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит ФК Спартак Москва Александр Соболев
Материалы по теме
«Спартак» и «Зенит» договорились о трансфере Соболева за €10 млн
Спорт
«Зенит» с помощью Николая Соболева объявил о трансфере аргентинца
Спорт
«Спартак» и «Зенит» возобновили переговоры по переходу Соболева
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 17:28
Аналитики нашли различие в акциях и скидках на новостройки двух столицНедвижимость, 18:44
Прокуратура направит в военный суд дело в отношении ПанинаПолитика, 18:42
Картаполов пообещал ответ за снятие запрета на удары по России для ВСУПолитика, 18:41
Украина призвала Монголию арестовать ПутинаПолитика, 18:37
Вышел рейтинг топовых российских банков в сегменте private bankingОтрасли, 18:27
В Молдавии заявили об отсутствии планов закрывать православную церковьПолитика, 18:11
Министры обороны ЕС не сняли ограничения на удары Украины по РоссииПолитика, 18:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как «радикально нормальное» интервью Харрис может помочь ее кампанииПолитика, 17:53
До 1% населения активны в Web3. Как привлечь новых людей в криптосервисыКрипто, 17:49
Лукашенко в день рождения побеседовал с главами четырех странПолитика, 17:47
Замминистра просвещения Грибов ушел с постаПолитика, 17:45
Фаны «Зенита» заявили о «темном времени подлости» после перехода СоболеваСпорт, 17:43
ЦБ опустил официальный курс евро на ₽1Инвестиции, 17:34
Хоккейное «Динамо» назначило нового капитана вместо ушедшего в «Спартак»Спорт, 17:24