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Фанаты «Зенита» оскорбили Соболева перед дебютом за клуб

Болельщики «Зенита» оскорбили Соболева перед дебютом за команду
Болельщики кричали оскорбительное слово во время матча второй команды «Зенита» против клуба «Знамя Труда». Встреча завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0
Александр Соболев
Александр Соболев (Фото: ФК Зенит)

Болельщики «Зенита» скандировали оскорбления в адрес новичка команды Александра Соболева, перешедшего в клуб из московского «Спартака» в конце лета. Видео опубликовано в фанатском телеграм-канале Ultras Action, а также в тематических пабликах. Инцидент произошел в воскресенье на матче второй команды «Зенита» против «Знамени Труда», который завершился победой петербургского клуба со счетом 2:0.

Один из болельщиков, находившихся в фанатском секторе «Зенита», подтвердил «РБК Спорт», что фанаты оскорбляли Соболева, и допустил, что ситуация может повториться на ближайших матчах команды.

Также сегодня Соболев дебютирует за «Зенит» в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом». В матче примут участие член тренерского штаба Анатолий Тимощук и заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин. Последний сыграет за «Кайрат», за который выступал в конце футбольной карьеры.

Это не первый случай, когда игроки собственной команды оскорбляют своих игроков. В похожей ситуации оказывался Артем Дзюба, который в 2015 году на правах свободного агента переходил из «Спартака» в «Зенит». После этого болельщики как одной, так и второй команды освистывали или оскорбляли футболиста. Одна из кричалок звучала так: «Оле-ола, история проста. Пусть он ****** (мастурбирует), как он хочет, только в форме «Спартака».

В похожей ситуации оказывался и Владимир Быстров, который в 2000-х годах сначала перешел из «Зенита» в «Спартак», а потом вернулся из московской команды в петербургскую. Его также оскорбляли фанаты обеих команд. Футболист же обращался к болельщикам с просьбой «прекратить травлю».

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце лета. Источники «РБК Спорт» сообщали, что сумма сделки — €9 млн в качестве обязательной суммы трансфера и €1 млн в качестве бонусов.

Соболев стал игроком «Спартака» в 2020 году — сначала на правах аренды из «Крыльев Советов», а потом на постоянной основе. Он забил 58 голов в 140 матчах за москвичей и выиграл с ним Кубок России (2022).

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
ФК Зенит Александр Соболев оскорбление Футбол ФК Спартак Москва Артём Дзюба
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