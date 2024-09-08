Фанаты «Зенита» оскорбили Соболева перед дебютом за клуб

Болельщики кричали оскорбительное слово во время матча второй команды «Зенита» против клуба «Знамя Труда». Встреча завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0

Александр Соболев (Фото: ФК Зенит)

Болельщики «Зенита» скандировали оскорбления в адрес новичка команды Александра Соболева, перешедшего в клуб из московского «Спартака» в конце лета. Видео опубликовано в фанатском телеграм-канале Ultras Action, а также в тематических пабликах. Инцидент произошел в воскресенье на матче второй команды «Зенита» против «Знамени Труда», который завершился победой петербургского клуба со счетом 2:0.

Один из болельщиков, находившихся в фанатском секторе «Зенита», подтвердил «РБК Спорт», что фанаты оскорбляли Соболева, и допустил, что ситуация может повториться на ближайших матчах команды.

Также сегодня Соболев дебютирует за «Зенит» в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом». В матче примут участие член тренерского штаба Анатолий Тимощук и заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин. Последний сыграет за «Кайрат», за который выступал в конце футбольной карьеры.

Это не первый случай, когда игроки собственной команды оскорбляют своих игроков. В похожей ситуации оказывался Артем Дзюба, который в 2015 году на правах свободного агента переходил из «Спартака» в «Зенит». После этого болельщики как одной, так и второй команды освистывали или оскорбляли футболиста. Одна из кричалок звучала так: «Оле-ола, история проста. Пусть он ****** (мастурбирует), как он хочет, только в форме «Спартака».

В похожей ситуации оказывался и Владимир Быстров, который в 2000-х годах сначала перешел из «Зенита» в «Спартак», а потом вернулся из московской команды в петербургскую. Его также оскорбляли фанаты обеих команд. Футболист же обращался к болельщикам с просьбой «прекратить травлю».

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце лета. Источники «РБК Спорт» сообщали, что сумма сделки — €9 млн в качестве обязательной суммы трансфера и €1 млн в качестве бонусов.

Соболев стал игроком «Спартака» в 2020 году — сначала на правах аренды из «Крыльев Советов», а потом на постоянной основе. Он забил 58 голов в 140 матчах за москвичей и выиграл с ним Кубок России (2022).