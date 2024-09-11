Соболев поблагодарил «Зенит» за теплый прием после перехода из «Спартака»

Нападающий, который перешел в «Зенит» в конце августа, отметил, что теперь ему остается только начать приносить пользу команде

Александр Соболев (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Нападающий Александр Соболев заявил «Матч ТВ», что счастлив оказаться в петербургском «Зените».

«Зенит» объявил о переходе Соболева из московского «Спартака» 30 августа.

«Все отлично, я счастлив. Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты. Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остается только начать приносить пользу команде», — сказал Соболев.

В «Спартаке» Соболев играл с 2020 года. Он провел за «красно-белых» 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Вместе со «Спартаком» форвард выиграл Кубок России.

Фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева перед дебютом за петербургский клуб в товарищеском матче 8 сентября.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая «Краснодар» и «Локомотив». В восьмом туре «Зенит» 14 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА.