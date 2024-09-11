 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Соболев поблагодарил «Зенит» за теплый прием после перехода из «Спартака»

Нападающий, который перешел в «Зенит» в конце августа, отметил, что теперь ему остается только начать приносить пользу команде
Александр Соболев
Александр Соболев (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Нападающий Александр Соболев заявил «Матч ТВ», что счастлив оказаться в петербургском «Зените».

«Зенит» объявил о переходе Соболева из московского «Спартака» 30 августа.

«Все отлично, я счастлив. Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты. Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остается только начать приносить пользу команде», — сказал Соболев.

Аршавин заявил, что болельщики «Зенита» вряд ли примут Соболева
Спорт
Андрей Аршавин

В «Спартаке» Соболев играл с 2020 года. Он провел за «красно-белых» 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Вместе со «Спартаком» форвард выиграл Кубок России.

Фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева перед дебютом за петербургский клуб в товарищеском матче 8 сентября.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая «Краснодар» и «Локомотив». В восьмом туре «Зенит» 14 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА.

Обсудить новость можно на нашем канале в Telegram «РБК Спорт».

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

В Перми произошло обрушение в жилом доме

Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости такси в России

Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Александр Соболев
Материалы по теме
Фанаты «Зенита» оскорбили Соболева перед дебютом за клуб
Спорт
Соболев рассказал, когда впервые сообщил «Спартаку» о желании уйти
Спорт
Соболев отреагировал на слухи о недовольстве игроков «Зенита» трансфером
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
Стрелков рассказал о двух отказах в отправке на военную операциюПолитика, 14:26
«РИА Новости» сообщило об уничтожении группы ВСУ у курской ГордеевкиПолитика, 14:26
Рябков счел эскалацией намерение США позволить Киеву бить вглубь РоссииПолитика, 14:22
Прокурор Парижа сообщила о поведении освобожденного из-под стражи ДуроваОбщество, 14:20
Депутат Госдумы заявил о «трещине» в отношениях России и АбхазииПолитика, 14:17
Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это теперь сделатьНедвижимость, 14:14
Газлайтинг и само-газлайтинг: как распознать и остановить разрушениеPro, 14:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Губернатор сообщил о трех сбитых беспилотниках в Мурманской областиПолитика, 14:12
Соболев поблагодарил «Зенит» за теплый прием после перехода из «Спартака»Спорт, 14:09
МВД накрыло сеть узлов связи для подмены номеров телефонных мошенниковОбщество, 14:08
«Черные» юристы атакуют ваш бизнес: что поможет защититьсяPro, 13:55
Группа «Аэрофлот» объявила операционные результаты за август 2024 годаПресс-релиз, 13:50
Forbes узнал об «отчаянной» нехватке новой бронетехники в бригадах ВСУПолитика, 13:48
Банк России и Минфин обсудят применение стейблкоинов в ВЭД. Каковы рискиКрипто, 13:44