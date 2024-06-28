Глава UFC назвал невероятным отказ Усика от звания абсолютного чемпиона
Глава UFC Дэйна Уайт в интервью The Mac Life назвал невероятным решение украинского боксера Александра Усика отказаться от звания абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Усик в ночь на 19 мая победил британца Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории. Реванш должен состояться в конце года. 26 июня Усик сообщил, что освободил один из своих четырех чемпионских поясов — по версии Международной боксерской федерации (IBF).
«Это невероятно. Я считаю, что такой парень, как Турки аль Аш-Шейх (председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии. — РБК), должен решить этот вопрос. А я с радостью буду сидеть в сторонке и смотреть, как развивается эта ситуация в ближайшие пару лет», — сказал Уайт.
Именно в Саудовской Аравии прошел бой Усика и Фьюри, там же состоится реванш.
Новым чемпионом IBF стал британец Даниель Дюбуа. 21 сентября в Лондоне он проведет поединок против соотечественника Энтони Джошуа.
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