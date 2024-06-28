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Глава UFC назвал невероятным отказ Усика от звания абсолютного чемпиона

Дэйна Уайт назвал невероятным отказ Усика от звания абсолютного чемпиона мира
Дэйну Уайта удивило, что украинский боксер, который стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, отказался от одного из четырех титулов всего через месяц
Дэйна Уайт
Дэйна Уайт (Фото: Zhe Ji / Getty Images)

Глава UFC Дэйна Уайт в интервью The Mac Life назвал невероятным решение украинского боксера Александра Усика отказаться от звания абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Усик в ночь на 19 мая победил британца Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории. Реванш должен состояться в конце года. 26 июня Усик сообщил, что освободил один из своих четырех чемпионских поясов — по версии Международной боксерской федерации (IBF).

«Это невероятно. Я считаю, что такой парень, как Турки аль Аш-Шейх (председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии. — РБК), должен решить этот вопрос. А я с радостью буду сидеть в сторонке и смотреть, как развивается эта ситуация в ближайшие пару лет», — сказал Уайт.

Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира по боксу
Спорт
Александр Усик

Именно в Саудовской Аравии прошел бой Усика и Фьюри, там же состоится реванш.

Новым чемпионом IBF стал британец Даниель Дюбуа. 21 сентября в Лондоне он проведет поединок против соотечественника Энтони Джошуа.

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