Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира по боксу

Украинский спортсмен сложил с себя полномочия чемпиона IBF в супертяжелом весе. Теперь в поединке за пояс встретятся британцы Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа

Александр Усик (Фото: Global Look Press)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик добровольно отказался от пояса, освободив титул Международной боксерской федерации (IBF). Об этом украинский спортсмен сообщил в видео, опубликованном в соцсети X.

В ролике Усик обратился к британским боксерам Энтони Джошуа и Даниелю Дюбуа, которые теперь смогут побороться за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.

«Энтони и Даниель, послушайте. Знаю, что титул IBF очень важен для вас. Поэтому делаю вам подарок на 21 сентября», — заявил Усик.

В ночь с 18 на 19 мая Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Поединок, прошедший в Эр-Рияде, продлился все 12 раундов и завершился раздельным решением судей в пользу украинца. Усик отобрал у Фьюри чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и сохранил свои пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

При этом из-за нескольких переносов боя с Фьюри украинский боксер так и не смог провести защиту титула IBF против претендента на пояс хорвата Филипа Хрговича, хотя организация обязала Усика сделать это еще в середине 2022 года.

1 июня 2024 года Хргович провел в Эр-Рияде поединок с Даниелем Дюбуа, по итогам которого последний вышел победителем. Таким образом, теперь Дюбуа сразится за вакантный пояс IBF с соотечественником Энтони Джошуа. По предварительным данным, бой за титул состоится 21 сентября 2024 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли».