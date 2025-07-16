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Спорт ,  
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Напавших на бойца ММА Хизриева в Махачкале задержали

Тимур Хизриев, чемпион промоушена PFL, получил множественные ранения после стрельбы из травматического оружия и перенес операцию. В МВД сообщали, что мотивом нападения стали долговые обязательства
Тимур Хизриев (слева)
Тимур Хизриев (слева) (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Полиция задержала двоих напавших на бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Дагестана Сажид Сажидов.

«Напавшие на Хизриева задержаны», — рассказал Сажидов, призер Олимпийских игр 2004 года по вольной борьбе.

Имена задержанных не уточняются.

Стрельба из травматического оружия произошла поздним вечером 15 июля в Махачкале, во дворе жилого дома. Двое неизвестных в масках напали на Хизриева, после того как он вышел из своего Mercedes-Benz G-класса. Спортсмена госпитализировали с множественными ранениями, ему серьезно повредили руку, он перенес операцию.

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Спорт
Боец ММА Тимур&nbsp;Хизриев

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, наказание — до 10 лет лишения свободы).

В МВД Дагестана сообщили, что, по предварительной версии, конфликт произошел из-за долговых обязательств между пострадавшим и одним из нападавших. Там также отмечали, что личности напавших установлены и полицейскими принимаются меры к их задержанию.

На счету 29-летнего Хизриева 18 побед в 18 поединках в ММА. В 2024 году он выиграл Гран-при PFL в полулегком весе и получил $1 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) Тимур Хизриев Дагестан задержание Махачкала
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Бойцу ММА Хизриеву серьезно повредили руку в результате нападения
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Уголовное дело заведено после стрельбы в бойца ММА Хизриева
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