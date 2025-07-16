В Махачкале расстреляли чемпиона PFL. Чем известен боец MMA Тимур Хизриев

Неизвестные открыли стрельбу по бойцу MMA Тимуру Хизриеву. Менее года назад он стал чемпионом второго, после UFC, промоушена MMA в мире. Чем известен 29-летний боец — материале «РБК Спорт»

Боец ММА Тимур Хизриев (Фото: соцсети Тимура Хизриева)

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В Махачкале неизвестные расстреляли из травматического пистолета 29-летнего бойца MMA Тимура Хизриева. Телеграм-каналы Mash и Baza опубликовали записи с уличных видеокамер с моментом стрельбы.

По словам свидетелей, прозвучало примерно десять выстрелов.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Хизриев получил «множественные травматические ранения». Источник ТАСС в окружении спортсмена уточнил, что «боец перенес операцию, в него попало не менее пяти пуль».

По данным Shot, боец находится в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает.

Это не первый случай стрельбы в бойца ММА в России за последний год. Так, 31 января 2024-го в Махачкале застрелили бойца крупного российского промоушена Fight Nights Магомеда Мутаева. Он тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова. Мутаева убили возле дома: нападавший произвел не менее семи выстрелов. Прокурор назвал мотивом убийства бойца месть за снятый скальп.

Боец ММА Руслан Крайнов в феврале лишился глаза в результате конфликта со стрельбой в Краснодаре.

Что известно о бойце ММА Хизриеве

Уроженец Махачкалы Тимур Хизриев дебютировал в ММА в 2014 году, выступает в полулегкой весовой категории. Тренируется в клубе DagFighter.

На его счету 18 побед в 18 поединках, четыре из которых боец завершил досрочно. При этом после переезда в североамериканские промоушены Хизриев не одержал ни одной досрочной победы. Лишь раз побеждал раздельным решением судей — в полуфинале PFL. В остальных случаях победу присуждали единогласным решением.

В 2019 году завоевал свой первый чемпионский пояс, став победителем Гран-при Berkut (ныне ACA, ведущий промоушен MMA в России).

В ноябре 2022 года дебютировал в Bellator, на тот момент втором по популярности промоушене в мире, после UFC. Там одержал три победы. После перешел в PFL, который тогда приобрел Bellator и стал главным конкурентом UFC.

В PFL на счету Хизриева четыре победы. 29 ноября 2024 года на турнире в Саудовской Аравии он стал чемпионом PFL полулегком весе. После поединков не проводил.