В МВД назвали мотив нападения на бойца MMA Хизриева

Спортсмен получил множественные ранения после стрельбы из травматического оружия в Махачкале и перенес операцию. В МВД Дагестана заявили, что конфликт возник на почве долговых обязательств

Тимур Хизриев (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Долговые обязательства стали мотивом для нападения на бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале, сообщили «РИА Новости» в МВД Дагестана.

«Конфликт на почве долговых обязательств, произошедшее не связано со спортом», — сказала собеседница агентства.

Стрельба из травматического оружия произошла поздним вечером 15 июля в Махачкале, во дворе жилого дома. Двое неизвестных в масках напали на Хизриева, после того как он вышел из своего Mercedes-Benz G-класса.

Спортсмена госпитализировали с множественными ранениями, ему серьезно повредили руку. Хизриев перенес операцию, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В прокуратуре Дагестана сообщили, что было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК — хулиганство, совершенное с применением оружия либо группой лиц. Санкция — лишение свободы на срок до семи лет.

На счету 29-летнего Хизриева 18 побед в 18 поединках в ММА. В 2024 году он выиграл Гран-при PFL в полулегком весе и получил $1 млн.