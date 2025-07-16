Бойцу ММА Хизриеву серьезно повредили руку в результате нападения
Боец ММА Тимур Хизриев получил серьезную травму руки в результате нападения в Махачкале. Об этом ТАСС рассказали в окружении спортсмена.
Стрельба произошла поздним вечером 15 июля в Махачкале, во дворе жилого дома. Двое неизвестных в масках напали на Хизриева после того, как он вышел из своего Mercedes-Benz G-класса.
«У Хизриева была сильно повреждена рука, она была прооперирована. Если говорить точнее, то повреждена кисть. Сейчас у него стабильное состояние. Угрозы жизни нет», — сказал собеседник агентства.
В прокуратуре Дагестана рассказали, что было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК — хулиганство, совершенное с применением оружия либо группой лиц. Санкция — лишение свободы на срок до семи лет.
На счету 29-летнего Хизриева 18 побед в 18 поединках в ММА. В 2024 году он выиграл Гран-при PFL в полулегком весе и получил $1 млн.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Патриарх Кирилл оценил законопроект о женах участников военной операции
В Магаданской области два автомобильных моста смыло паводками. Видео
Защита писателя Бориса Акунина обжаловала заочный приговор
Глава СПЧ выступили против поправок к закону о рубках на Байкале
Как выглядит район, где нашли обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Видео
Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию об ударе из-за вторичных санкций США
Трамп сообщил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину
Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета
Трамп рассказал о позиции Мелании по российско-украинскому конфликту
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов