Бойцу ММА Хизриеву серьезно повредили руку в результате нападения

Спортсмен получил множественные ранения после стрельбы в Махачкале. В окружении спортсмена рассказали, что у него сильно повреждена кисть и он перенес операцию

Тимур Хизриев (справа) (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Боец ММА Тимур Хизриев получил серьезную травму руки в результате нападения в Махачкале. Об этом ТАСС рассказали в окружении спортсмена.

Стрельба произошла поздним вечером 15 июля в Махачкале, во дворе жилого дома. Двое неизвестных в масках напали на Хизриева после того, как он вышел из своего Mercedes-Benz G-класса.

«У Хизриева была сильно повреждена рука, она была прооперирована. Если говорить точнее, то повреждена кисть. Сейчас у него стабильное состояние. Угрозы жизни нет», — сказал собеседник агентства.

В прокуратуре Дагестана рассказали, что было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК — хулиганство, совершенное с применением оружия либо группой лиц. Санкция — лишение свободы на срок до семи лет.

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На счету 29-летнего Хизриева 18 побед в 18 поединках в ММА. В 2024 году он выиграл Гран-при PFL в полулегком весе и получил $1 млн.