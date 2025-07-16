Уголовное дело заведено после стрельбы в бойца ММА Хизриева

Правоохранительные органы завели уголовное дело из-за стрельбы в бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале, сообщает прокуратура Дагестана в своем телеграм-канале.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса России — хулиганство, совершенное с применением оружия либо группой лиц. Санкция — лишение свободы на срок до семи лет.

Прокуратура сообщила, что контролирует ход расследования дела.

Стрельба произошла поздним вечером 15 июля в Махачкале, во дворе жилого дома. Двое неизвестных в масках напали на Хизриева после того, как он вышел из своего Mercedes-Benz G-класса. Они сделали около десяти выстрелов. Видеозаписи с камер подтверждают, что Хизриев пытался отбиваться. Неизвестные скрылись.

Хизриев получил около пяти ранений и был срочно госпитализирован, после чего ему сделали операцию. Врачи сообщили, что его состояние стабильное и жизни ничего не угрожает.