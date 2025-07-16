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Спорт ,  
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С какими запретами столкнулись россияне на чемпионате мира по плаванию

Россияне столкнулись с запретами на первом с 2022 года ЧМ по водным видам
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. С какими ограничениями столкнулись россияне на первом после «изоляции» чемпионате мира по плаванию — в материале «РБК Спорт»
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло.

Всего около 100 российских и белорусских спортсменов допущены к участию на ЧМ в качестве представителей команд — Нейтральных атлетов «Б» (NAB) и Нейтральных атлетов «А» (NAA).

На чемпионате мира по водным видам спорта проходят соревнования по шести видам спорта:

Водное поло — с 11 по 25 июля.
Плавание на открытой воде — с 15 по 20 июля.
Синхронное плавание — с 18 по 25 июля.
Хайдайвинг — с 24 по 27 июля.
Прыжки в воду — с 26 июля по 3 августа.
Плавание — с 27 июля по 3 августа.

Прямые эфиры чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года будут показывать на телеканале «Матч ТВ».

Запреты российским спортсменам

В World Aquatics говорили, что российским и белорусским спортсменам, выступающим на чемпионате мира по водным видам спорта, запрещено демонстрировать национальную символику в социальных сетях.

Там также подчеркнули, что спортсменам запрещено высказываться или давать комментарии по поводу «какого-либо конфликта» между странами.

World Aquatics запретила Федерации водных видов спорта России публиковать на своих ресурсах результаты россиян и белорусов на чемпионате мира в Сингапуре.

«Федерация не может публиковать результаты этих спортсменов на своем веб-сайте, поскольку это противоречило бы статье 8.2 правил, в которых говорится: нейтральным спортсменам, их вспомогательному персоналу и их национальной федерации не разрешается размещать какие-либо публикации или иные сообщения в средствах массовой информации, связывающие их участие в качестве нейтральных спортсменов с какой-либо страной, находящейся в состоянии конфликта, и/или с их национальной федерацией», — заявили в World Aquatics.

Подобный запрет действовал, например, и на декабрьском чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

При этом, World Aquatics 14 июля опубликовала на официальном сайте флаг России в стартовых протоколах эстафетных заплывов чемпионата мира 2025 года. Однако 15 июля сборной России с национальным флагом уже не было в качестве участников соревнования.

Реакция на возвращение россиян

В июне World Aquatics разрешила российским спортсменам общение с журналистами на соревнованиях, хотя еще на декабрьском чемпионате мира на короткой воде это было запрещено.

Ранее такой пункт был в правилах для получения нейтрального статуса. Теперь запрет был снят. В обновленных правилах отмечается, что комментарии спортсменов должны быть строго ограничены их выступлениями.

До старта турнира вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина рассказала «РБК Спорт», что спортсмены и тренеры других сборных рады возвращению российских синхронистов на международные турниры.

«Я не скрою, что многие коллеги подходили и говорили, что очень рады вашему возвращению. Говорили, что очень не хватает сейчас на соревнованиях того качества исполнения, которые обычно показывают спортсмены российской школы», — сказала Брусникина.

Вице‑президент ФВВСР отметила, что поддерживает связь с руководителями федераций других сборных. «Мне сложно ответить за спортсменов о прямом контакте с коллегами. Мы со своей стороны поддерживаем контакты с различными нашими коллегами из-за рубежа, в большей степени связанными с вопросами судейства. И судьи у нас контактируют, и технические контролеры», — сказала Брусникина.

Брусникина выразила надежду на то, что российские синхронистки смогут справиться с психологическим давлением на турнире.

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Альвина Цаканян
плавание синхронное плавание чм по водным видам спорта Федерация водных видов спорта России World Aquatics
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