Российским пловцам на ЧМ запретили публиковать флаг страны в соцсетях

В World Aquatics отметили, что российским спортсмена также запрещено комментировать «какие-либо конфликты» между странами на чемпионате мира

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Российским и белорусским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе на чемпионате мира по водным видам спорта, запрещено демонстрировать национальную символику в социальных сетях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Международную федерацию плавания (World Aquatics).

«Обратите внимание, что ни до чемпионата, ни во время чемпионата, ни после чемпионата они не могут связывать свое участие в соревнованиях с Россией или Федерацией водных видов спорта России. Публикация эмодзи с флагом и тому подобного будет означать привязку их участия к стране, которая считается конфликтующей», — сказали в международной федерации.

Федерация также подчеркнула, что российским и белорусским спортсменам запрещено высказываться или давать комментарии по поводу «какого-либо конфликта» между странами.

Около ста российских и белорусских спортсменов допущены к участию на ЧМ в качестве представителей команд — Нейтральных атлетов «Б» (NAB) и Нейтральных атлетов «А» (NAA).

В июне World Aquatics сняла запрет с российских спортсменов на общение с журналистами на соревнованиях, включая чемпионат мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. На нем будет разыграно 77 комплектов наград. Российские спортсмены принимают участие во всех дисциплинах, за исключением хайдайвинга и водного поло.

Плавание на открытой воде пройдет с 15 по 20 июля, синхронное плавание — с 18 по 25 июля, плавание и прыжки в воду — с 26 июля по 3 августа.