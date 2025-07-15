Федерации запретили публиковать результаты россиян на ЧМ по водным видам

Чемпионат мира проходит в Сингапуре, в нем в нейтральном статусе участвуют около 100 российских и белорусских спортсменов

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Федерации водных видов спорта России нельзя публиковать на своих ресурсах результаты россиян и белорусов на чемпионате мира в Сингапуре, сообщили ТАСС в Международной федерации плавания (World Aquatics).

«Федерация не может публиковать результаты этих спортсменов на своем веб-сайте, поскольку это противоречило бы статье 8.2 правил, в которых говорится: нейтральным спортсменам, их вспомогательному персоналу и их национальной федерации не разрешается размещать какие-либо публикации или иные сообщения в средствах массовой информации, связывающие их участие в качестве нейтральных спортсменов с какой-либо страной, находящейся в состоянии конфликта, и/или с их национальной федерацией», — заявили в World Aquatics.

Подобный запрет действовал, например, и на декабрьском чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Всего около 100 российских и белорусских спортсменов допущены к участию на ЧМ в качестве представителей команд — Нейтральных атлетов «Б» (NAB) и Нейтральных атлетов «А» (NAA).

Ранее в World Aquatics говорили, что российским и белорусским спортсменам, выступающим на чемпионате мира по водным видам спорта, запрещено демонстрировать национальную символику в социальных сетях. Там также подчеркнули, что спортсменам запрещено высказываться или давать комментарии по поводу «какого-либо конфликта» между странами.

В июне World Aquatics сняла запрет с российских спортсменов на общение с журналистами на соревнованиях, включая чемпионат мира.