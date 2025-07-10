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Спорт ,  
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Эксклюзив

Брусникина рассказала о реакции соперников на возвращение россиян на ЧМ

Вице‑президент ФВВСР Брусникина: многие коллеги очень рады нашему возвращению
Вице‑президент ФВВСР Ольга Брусникина отметила, что поддерживает связь с руководителями федераций других сборных
Ольга Брусникина
Ольга Брусникина (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина заявила «РБК Спорт», что спортсмены и тренеры других сборных рады возвращению российских синхронистов на международные турниры.

«Я не скрою, что многие коллеги подходили и говорили, что очень рады вашему возвращению. Говорили, что очень не хватает сейчас на соревнованиях того качества исполнения, которые обычно показывают спортсмены российской школы», — сказала Брусникина.

Вице‑президент ФВВСР отметила, что поддерживает связь с руководителями федераций других сборных. «Мне сложно ответить за спортсменов о прямом контакте с коллегами. Мы со своей стороны поддерживаем контакты с различными нашими коллегами из-за рубежа, в большей степени связанными с вопросами судейства. И судьи у нас контактируют, и технические контролеры», — сказала Брусникина.

Брусникина выразила надежду на то, что российские синхронистки смогут справиться с психологическим давлением на турнире.

Российские синхронисты впервые за три года выступят на чемпионате мира. На турнире они поучаствуют в нейтральном статусе. Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира пройдут с 18 по 25 июля, будет разыграно 11 комплектов наград. В дуэтах выступят Дорошко и Гайдай, в смешанных дуэтах в паре с Мальцевым заявлены Гурбанбердиева и Платонова, в соло представлены Гайдай и Мальцев.

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синхронное плавание плавание чемпионат мира по водным видам спорта
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