World Aquatics опубликовала флаг России в протоколах заплывов на ЧМ
Международная федерация плавания (World Aquatics) опубликовала на официальном сайте флаг России в стартовых протоколах эстафетных заплывов чемпионата мира 2025 года.
Российские спортсмены, которые участвуют в личных соревнованиях, обозначены на сайте в качестве нейтральных спортсменов и представлены под флагом международной федерации. Однако на странице эстафетных заплывов в качестве участника указана сборная России с национальным флагом.
Ранее World Aquatics запретила российским и белорусским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе на чемпионате мира по водным видам спорта, демонстрировать национальную символику в социальных сетях.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Около 100 российских и белорусских спортсменов допущены к участию на ЧМ в качестве представителей команд — Нейтральных атлетов «Б» (NAB) и Нейтральных атлетов «А» (NAA).
На чемпионате мира будет разыграно 77 комплектов наград. Российские спортсмены принимают участие во всех дисциплинах, за исключением хайдайвинга и водного поло.
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