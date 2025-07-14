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Спорт ,  
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World Aquatics опубликовала флаг России в протоколах заплывов на ЧМ

World Aquatics выложила флаг России в протоколах заплывов эстафет на ЧМ
Российские пловцы, участвующие на чемпионате мира в личных соревнованиях, обозначены на сайте World Aquatics в качестве нейтральных спортсменов. Однако на странице эстафетных заплывов в качестве участника указана сборная России
Фото: David Balogh / Getty Images
Фото: David Balogh / Getty Images

Международная федерация плавания (World Aquatics) опубликовала на официальном сайте флаг России в стартовых протоколах эстафетных заплывов чемпионата мира 2025 года.

Российские спортсмены, которые участвуют в личных соревнованиях, обозначены на сайте в качестве нейтральных спортсменов и представлены под флагом международной федерации. Однако на странице эстафетных заплывов в качестве участника указана сборная России с национальным флагом.

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Фото:пресс-служба Федерации водных видов спорта России

Ранее World Aquatics запретила российским и белорусским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе на чемпионате мира по водным видам спорта, демонстрировать национальную символику в социальных сетях.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Около 100 российских и белорусских спортсменов допущены к участию на ЧМ в качестве представителей команд — Нейтральных атлетов «Б» (NAB) и Нейтральных атлетов «А» (NAA).

На чемпионате мира будет разыграно 77 комплектов наград. Российские спортсмены принимают участие во всех дисциплинах, за исключением хайдайвинга и водного поло.

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Альвина Цаканян
World Aquatics плавание синхронное плавание Федерация водных видов спорта России
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