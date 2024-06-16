Футболист «Спартака» сыграет в матче повышенного риска. Интриги дня Евро

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич сыграет со сборной Англии на Евро-2024. Этот матч стал единственным на Евро, где ограничили продажу пива из-за риска беспорядков. Чего ждать от третьего дня Евро — в материале «РБК Спорт»

Футболисты сборной Англии (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Польша — Нидерланды

Время: 16:00

Место: «Фолькспаркштадион» (Гамбург)

Сборные Польши и Нидерландов подошли к первому туру Евро не в лучших кондициях. В заключительном товарищеском матче поляки в течение 20 минут лишились из-за травм ведущих нападающих — Кароля Свидерского и Роберта Левандовски, многолетнего лидера команды. Оба точно не сыграют в первом матче.

А сборную Нидерландов накрыла эпидемия травм. Команда во время подготовки к Евро потеряла ведущего полузащитников Френки де Йонга и Тена Копмейнерса Повреждения также получили ведущие форварды Мемфис Депай и Брайан Бробби, который точно не сыграет в матче с поляками.

Суперкомпьютеры и букмекеры оценивают шансы на выход Нидерландов из группы в 76–79%, поляков — 41–45%. Польша считается аутсайдером группы.

В этом матче Нидерланды считаются фаворитом. Вероятность победы голландцев оценивается в 59%, поляков — 18%.

Польская сборная вышла в финальную стадию турнира, заняв третье место в группе, уступив в таблице Албании и Чехии. В матчах за право принять участие в чемпионате Европы — 2024 поляки победили в плей-офф Эстонию и Уэльс. Польша лишь раз на последних четырех турнирах доходила до плей-офф Евро.

Нидерланды вышли в финальную часть турнира со второго места в группе с Францией, Грецией, Ирландией и Гибралтаром. В последних семи матчах Нидерланды уступили только Германии (1:2), в остальных играх они победили, отыграв на ноль.

В последний раз команды встречались в рамках группового этапа Лиги наций: в первом матче сборные сыграли вничью (2:2), в ответном матче голландцы выиграли со счетом 2:0. В последний раз полякам удавалось победить Нидерланды в квалификации к Евро в 1979 году.

Словения — Дания

Время: 19:00

Место: «Штутгарт Арена» (Штутгарт)

Сборные Словении и Дании в квалификации к Евро набрали по 22 очка и заняли лидирующие места в группе с Финляндией, Казахстаном, Северной Ирландией и Сан-Марино: обе команды одержали по семь побед, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. На отборочном этапе датчане и словенцы один раз сыграли вничью (1:1) и один раз Дания оказалась сильнее (2:1).

Сборная Дании на прошлом Евро дошла до полуфинала турнира, где уступила Англии (2:1). Датчане уже выходили из группы с англичанами на Евро-1992, на который попали после отстранения Югославии: тогда датская команда сенсационно выиграла турнир.

Главной звездой нынешней сборной Дании является Расмус Хёйлунн, который даже в безликом «Манчестер Юнайтед» неплохо себя проявил, забив пять голов в Лиге чемпионов. Всего на его счету 16 голов в 43 играх за МЮ.

Национальная команда Словении принимает участие на Евро впервые за 24 года: в 2000 году команда остановилась на групповом этапе турнира. Голкипер сборной Словении Ян Облак был ключевым игроком команды в квалификации, сохранив ворота сухими в четырех из восьми матчей.

Также надежды словенцев связаны с нападающим «Лейпцига» Беньямином Шешко, который в нынешнем сезоне забил 14 голов в бундеслиге.

В список словенской сборной попал защитник «Сочи» Ваня Дркушич, который забил два мяча в нынешнем сезоне. Стоит отметить, что по итогам чемпионата сочинская команда не смогла сохранить прописку в РПЛ, вылетев в Первую лигу.

Словенцы считаются аутсайдерами группы. Шансы на их выход оцениваются в 42–50%, датчан — 70%. Согласно Opta, Дания победит в этом матче с вероятностью 57%, Словения — 23%.

Сербия — Англия

Время: 22:00

Место: «Ауфшальке» (Гельзенкирхен)

Англия и Сербия впервые сыграют с 2003 года.

Власти Германии назвали матч высокорискованным, в местной полиции сообщили, что усиливают меры безопасности, поскольку на матч, по их данным, могут прийти порядка 500 сербских фанатов, которые ранее попадались на нарушении общественного порядка.

Этот матч стал единственным на Евро, во время проведения которого власти города ограничили продажу пива. На стадионе будет продаваться только слабоалкогольное пиво, а болельщиков из двух стран будут разделять. На стадионе и около него будут дежурить более 1000 полицейских.

В Гельзенкирхене ожидается более 40 тыс. английских болельщиков.

Британская полиция каждые два года обновляет черный список болельщиков сборной Англии, которым запрещено выезжать за пределы страны во время крупных футбольных турниров. На данный момент в этот список входят порядка 2 тыс. болельщиков.

Однако в полиции Великобритании отметили, что произошла смена поколений в английских фанатских группировках и о молодых фанатах им практически ничего не известно. Для них поездка на Евро-2024 станет первым выездом на крупный футбольный турнир.

Сборная Англии впервые в своей истории подошла за день до старта чемпионата Европы в качестве главного фаворита. Команда Англии — единственная из многолетних лидеров европейского футбола, которая никогда не побеждала на континентальном первенстве. Теперь у нее есть отличный состав с молодыми игроками, которые с Евро-2020 обрели опыт и звездный статус.

Поспорить с Англией за звание главного фаворита турнира могла только Франция.

Однако по результатам 2024 года Англия не выглядит фаворитом. В последних пяти играх команда одержала одну победу при двух поражениях. В заключительной товарищеской игре подопечные Гарета Саутгейта уступили дома Исландии (0:1), нанеся всего один удар в створ.

Англия впервые за 70 лет трижды подряд пропустила первой на родном «Уэмбли» и впервые с 2018-го не одержала ни одной победы в трех матчах подряд на «Уэмбли».

В матче первого тура шансы на победу Англии оцениваются в 61,3%, Сербии — 16,5%.

В составе национальной команды Сербии из чемпионата России сыграет центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич, который в прошедшем сезоне провел 17 игр в РПЛ, в которых отличился одним забитым мячом.