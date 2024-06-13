Полиция ожидает, что на матч могут прийти порядка 500 сербских фанатов, которые ранее попадались на нарушении общественного порядка. Английские болельщики тоже известны своим агрессивным поведением

Футбольные фанаты (Фото: Global Look Press)

Организаторы чемпионата Европы по футболу назвали матч первого тура группового раунда между Англией и Сербией высокорискованным с точки зрения безопасности. Об этом сообщает Би-би-си.

Встреча пройдет 16 июня в Гельзенкирхене. В местной полиции сообщили, что усиливают меры безопасности, поскольку на матч, по их данным, могут прийти порядка 500 сербских фанатов, которые ранее попадались на нарушении общественного порядка.

«Власти с самого начала оценили этот матч как рискованный, — рассказал Андреас Шаер, управляющий директор Евро-2024. — Но поскольку речь шла о принятии превентивных мер в Гельзенкирхене, им пришлось оценить матч как высокорискованный».

На стадионе будет подаваться только слабоалкогольное пиво, а болельщиков из двух стран будут разделять. На стадионе и около него будут дежурить более 1000 полицейских.

Как подчеркнул Шаер, «неизвестно, как отреагируют друг на друга фанатские группировки двух стран, поскольку эти команды давно не встречались». «Мы как организаторы не слишком обеспокоены, но, конечно, у матча есть вероятность возникновения конфликта, если мы не предпримем ряд мер», — заявил он, добавив, что беспорядки в основном происходят среди подвыпивших фанатов.

В нынешнем сезоне на матче Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и «Манчестер Сити» ряд английских болельщиков подверглись нападению со стороны сербских фанатов. Однако телеканал отмечает, что серьезных беспорядков с участием сербских фанатов не было с 2010 года.

Англия сыграет с Сербией впервые с 2003 года. В Гельзенкирхене ожидается более 40 тыс. английских болельщиков.

Британская полиция каждые два года обновляет черный список болельщиков сборной Англии, которым запрещено выезжать за пределы страны во время крупных футбольных турниров. На данный момент в этот список входят порядка 2 тыс. болельщиков.

Однако в полиции Великобритании отметили, что произошла смена поколений в английских фанатских группировках, и о молодых фанатах им практически ничего неизвестно. Для них поездка на Евро-2024 станет первым выездом на крупный футбольный турнир.