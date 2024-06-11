Лидер сборной Польши Левандовски пропустит первый матч на Евро-2024
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски из-за травмы пропустит первый матч сборной Польши на чемпионате Европы. Об этом сообщил главный врач национальной команды сборной Польши Яцек Ярошевски, слова которого приводит пресс-служба сборной в соцсети X.
«Левандовски получил разрыв двуглавой мышцы бедра, что из-за чего пропустит первый матч на турнире. Мы делаем все, чтобы Роберт смог сыграть во второй встрече против Австрии», — сказал врач сборной Польши.
Левандовски, лучший бомбардир сборной Польши, получил эту травму 10 июня в товарищеском матче против команды Турции.
В той игре также повреждения получили Кароль Свидерски (во время празднования гола) и Павел Давидович. Оба игрока должны вернуться к полноценным тренировкам в течение трех-четырех дней.
Ранее сборная Польши лишилась из-за травмы форварда «Ювентуса» Аркадиуша Милика, который пропустит чемпионат Европы.
Поляки первый матч на Евро-2024 проведут против Нидерландов 16 июня. Игра с Австрией пройдет 21 июня, с Францией — 25-го.