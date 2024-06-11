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Евро-2024 ,  
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Лидер сборной Польши Левандовски пропустит первый матч на Евро-2024

Левандовски пропустит первый матч сборной Польши на Евро-2024 из-за травмы
Сюжет
Евро-2024
Форвард «Барселоны» получил разрыв двуглавой мышцы бедра 10 июня в товарищеской игре против команды Турции
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски (Фото: Adam Nurkiewicz / Getty Images)

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски из-за травмы пропустит первый матч сборной Польши на чемпионате Европы. Об этом сообщил главный врач национальной команды сборной Польши Яцек Ярошевски, слова которого приводит пресс-служба сборной в соцсети X.

«Левандовски получил разрыв двуглавой мышцы бедра, что из-за чего пропустит первый матч на турнире. Мы делаем все, чтобы Роберт смог сыграть во второй встрече против Австрии», — сказал врач сборной Польши.

Левандовски, лучший бомбардир сборной Польши, получил эту травму 10 июня в товарищеском матче против команды Турции.

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Фото:Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press

В той игре также повреждения получили Кароль Свидерски (во время празднования гола) и Павел Давидович. Оба игрока должны вернуться к полноценным тренировкам в течение трех-четырех дней.

Ранее сборная Польши лишилась из-за травмы форварда «Ювентуса» Аркадиуша Милика, который пропустит чемпионат Европы.

Поляки первый матч на Евро-2024 проведут против Нидерландов 16 июня. Игра с Австрией пройдет 21 июня, с Францией — 25-го.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 Польша Роберт Левандовски

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