Левандовски пропустит первый матч сборной Польши на Евро-2024 из-за травмы

Лидер сборной Польши Левандовски пропустит первый матч на Евро-2024

Форвард «Барселоны» получил разрыв двуглавой мышцы бедра 10 июня в товарищеской игре против команды Турции

Роберт Левандовски (Фото: Adam Nurkiewicz / Getty Images)

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски из-за травмы пропустит первый матч сборной Польши на чемпионате Европы. Об этом сообщил главный врач национальной команды сборной Польши Яцек Ярошевски, слова которого приводит пресс-служба сборной в соцсети X.

«Левандовски получил разрыв двуглавой мышцы бедра, что из-за чего пропустит первый матч на турнире. Мы делаем все, чтобы Роберт смог сыграть во второй встрече против Австрии», — сказал врач сборной Польши.

Левандовски, лучший бомбардир сборной Польши, получил эту травму 10 июня в товарищеском матче против команды Турции.

В той игре также повреждения получили Кароль Свидерски (во время празднования гола) и Павел Давидович. Оба игрока должны вернуться к полноценным тренировкам в течение трех-четырех дней.

Ранее сборная Польши лишилась из-за травмы форварда «Ювентуса» Аркадиуша Милика, который пропустит чемпионат Европы.

Поляки первый матч на Евро-2024 проведут против Нидерландов 16 июня. Игра с Австрией пройдет 21 июня, с Францией — 25-го.