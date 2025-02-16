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Даниил Медведев увидел в деле Синнера возможность торговаться с WADA

Даниил Медведев: сделка WADA с Синнером создает прецедент
Янник Синнер, которому грозило отстранение на два года, договорился с WADA о трехмесячной дисквалификации. Даниил Медведев считает, что теперь у всех должна быть возможность вести переговоры о смягчении санкций
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев заявил на пресс-конференции в Марселе, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) создало прецедент, согласившись на сделку с Янником Синнером о трехмесячной дисквалификации.

WADA собиралось добиваться дисквалификации лучшего теннисиста мира на срок от одного до двух лет через Спортивный арбитражный суд (CAS), но отозвало иск. Итальянец в прошлом году сдал положительные пробы на клостебол и объяснил их тем, что запрещенный препарат был в спрее, который использовал его физиотерапевт. Синнер отстранен до 4 мая.

«Надеюсь, что отныне каждый сможет так общаться с WADA и защищать себя, как Янник Синнер. Если WADA скажет: «Вот что мы нашли, это отстранение на два года», — вы отвечаете: «Нет, я хочу один месяц», — сказал Медведев.

Синнер объяснил, почему согласился на трехмесячную дисквалификацию
Спорт
Янник Синнер

По его словам, дело Синнера создает прецедент и теперь игроки смогут лучше защищаться, в противном случае решение WADA «странное».

«Это плохой сигнал, если Синнер — единственный, кто может это сделать, но очень хороший сигнал, если после этого все смогут сделать то же самое», — добавил Медведев.

На счету Синнера 19 титулов на турнирах ATP, в том числе три победы на турнирах «Большого шлема» — Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024).

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Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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