Даниил Медведев увидел в деле Синнера возможность торговаться с WADA
Первая ракетка России Даниил Медведев заявил на пресс-конференции в Марселе, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) создало прецедент, согласившись на сделку с Янником Синнером о трехмесячной дисквалификации.
WADA собиралось добиваться дисквалификации лучшего теннисиста мира на срок от одного до двух лет через Спортивный арбитражный суд (CAS), но отозвало иск. Итальянец в прошлом году сдал положительные пробы на клостебол и объяснил их тем, что запрещенный препарат был в спрее, который использовал его физиотерапевт. Синнер отстранен до 4 мая.
«Надеюсь, что отныне каждый сможет так общаться с WADA и защищать себя, как Янник Синнер. Если WADA скажет: «Вот что мы нашли, это отстранение на два года», — вы отвечаете: «Нет, я хочу один месяц», — сказал Медведев.
По его словам, дело Синнера создает прецедент и теперь игроки смогут лучше защищаться, в противном случае решение WADA «странное».
«Это плохой сигнал, если Синнер — единственный, кто может это сделать, но очень хороший сигнал, если после этого все смогут сделать то же самое», — добавил Медведев.
На счету Синнера 19 титулов на турнирах ATP, в том числе три победы на турнирах «Большого шлема» — Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024).
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки