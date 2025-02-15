Первая ракетка мира Синнер дисквалифицирован на три месяца за допинг

Итальянский теннисист заключил соглашение с WADA об урегулировании его допинг-дела и согласился отбыть трехмесячную дисквалификацию. Отстранение Синнера завершится 4 мая

Янник Синнер (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заключило соглашение об урегулировании дела первой ракетки мира, итальянца Янника Синнера, согласно которому теннисист согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте WADA.

Согласно условиям соглашения, Синнер будет отбывать дисквалификацию с 9 февраля по 4 мая (в зачет идут четыре дня, отбытых спортсменом ранее, когда он находился под временным отстранением). Тренировки итальянец может возобновить 13 апреля.

После этого соглашения WADA отозвало свою апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«WADA принимает объяснение спортсмена о причине нарушения антидопинговых правил. <...> Воздействие клостебола не принесло никаких преимуществ для повышения производительности и произошло без его ведома в результате халатности членов его команды. Однако в соответствии с кодексом WADA спортсмен несет ответственность за халатность членов его окружения. Исходя из уникального набора фактов этого дела, трехмесячное отстранение считается надлежащим исходом дела», — говорится в сообщении WADA.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) в конце августа 2024 года сообщило, что Синнер в марте дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Итальянец избежал дисквалификации, но WADA тогда решило подать апелляцию в CAS.

На счету Синнера 19 титулов на турнирах ATP, в том числе три победы на турнирах «Большого шлема» — Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024).