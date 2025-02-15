Синнер объяснил, почему согласился на трехмесячную дисквалификацию

По словам итальянского теннисиста, он согласился на предложение WADA о трехмесячной дисквалификации из-за того, что его допинг-дело могло затянуться на еще очень долгий срок

Янник Синнер (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер выступил с заявлением по поводу своей трехмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Это дело нависало надо мной почти год, а процесс должен был затянуться еще дольше, и решение, возможно, вынесли бы только к концу года. Я всегда понимал, что несу ответственность за свою команду, и осознавал, что строгие правила WADA важны для защиты спорта, который я люблю. На этом основании я принял предложение WADA по урегулированию вопроса трехмесячной дисквалификацией», — цитирует Синнера журналист Михал Самульски в соцсети Х.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 15 февраля сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера, согласно которому теннисист согласился на трехмесячную дисквалификацию — до 4 мая. После этого соглашения WADA отозвало свою апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) в конце августа 2024 года сообщило, что Синнер в марте дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Итальянец избежал дисквалификации, но WADA тогда решило подать апелляцию в CAS, слушания должны были пройти в апреле этого года.

Из-за своей дисквалификации Синнер пропустит турниры серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде.