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Синнер объяснил, почему согласился на трехмесячную дисквалификацию

Синнер объяснил, почему согласился на трехмесячную дисквалификацию за допинг
По словам итальянского теннисиста, он согласился на предложение WADA о трехмесячной дисквалификации из-за того, что его допинг-дело могло затянуться на еще очень долгий срок
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер выступил с заявлением по поводу своей трехмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Это дело нависало надо мной почти год, а процесс должен был затянуться еще дольше, и решение, возможно, вынесли бы только к концу года. Я всегда понимал, что несу ответственность за свою команду, и осознавал, что строгие правила WADA важны для защиты спорта, который я люблю. На этом основании я принял предложение WADA по урегулированию вопроса трехмесячной дисквалификацией», — цитирует Синнера журналист Михал Самульски в соцсети Х.

Первая ракетка мира Синнер дисквалифицирован на три месяца за допинг
Спорт
Янник Синнер

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 15 февраля сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера, согласно которому теннисист согласился на трехмесячную дисквалификацию — до 4 мая. После этого соглашения WADA отозвало свою апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) в конце августа 2024 года сообщило, что Синнер в марте дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Итальянец избежал дисквалификации, но WADA тогда решило подать апелляцию в CAS, слушания должны были пройти в апреле этого года.

Из-за своей дисквалификации Синнер пропустит турниры серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде.

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