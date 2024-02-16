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Адвокаты Промеса напомнили о презумпции невиновности в деле футболиста

Адвокаты Промеса напомнили о презумпции невиновности после приговора футболисту
Софи Хоф и Роберт Малевич подчеркнули, что решение окружного суда Амстердама, который приговорил футболиста «Спартака» в шести годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина, не является окончательным
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Софи Хоф и Роберт Малевич, адвокаты футболиста «Спартака» Квинси Промеса, выступили с заявлением по поводу обвинительного приговора игроку в деле о контрабанде наркотиков.

«Наш клиент отрицает свою причастность к контрабанде кокаина. Таким образом, защита не может согласиться с вердиктом окружного суда Амстердама и подаст апелляцию от имени нашего клиента. Это значит, что решение суда не является окончательным», — говорится в заявлении.

Адвокаты добавили, что апелляционный суд Амстердама проведет полную переоценку уголовного дела. «Мы воспользуемся предстоящим периодом, чтобы внимательно изучить приговор и довести до сведения апелляционного суда наши жалобы и пожелания относительно дальнейшего расследования. Пока приговор не станет окончательным, на дальнейшие вопросы по существу ответа не будет», — сказано в заявлении.

Напомнили адвокаты и о презумпции невиновности. «Наконец, мы хотели бы подчеркнуть, что до тех пор, пока вердикт судьи не является окончательным, каждый подозреваемый в Нидерландах должен считаться невиновным. Это касается и Промеса», — также говорится в заявлении.

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Спорт
Квинси Промес

Суд Амстердама 14 февраля приговорил нидерландского нападающего «Спартака» к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году.

Накануне стало известно, что прокуратура Нидерландов наложила арест на жилую недвижимость Промеса в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде (всего девять объектов). Также футболист был объявлен в международный розыск.

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Квинси Промес фото

Квинси Промес

футболист
4 июня 1992 года
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