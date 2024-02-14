 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

Юристы оценили риски экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды

Юрист Панич: вопрос выдачи Промеса Нидерландам зависит от политической ситуации
Суд Амстердама 14 февраля приговорил футболиста «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина. РБК узнал у юристов, насколько велик риск его экстрадиции на родину
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Суд Амстердама 14 февраля приговорил нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году.

Сам Промес не присутствовал на заседании суда. Он находится в расположении московского клуба на сборах в ОАЭ. Уже известно, что Промес собирается подать апелляцию на свой приговор.

Кроме того, в июне 2023 года Промеса приговорили в Нидерландах к полутора годам тюрьмы за то, что он ударил двоюродного брата ножом после ссоры на дне рождения.

РБК спросил у юристов, насколько высока вероятность экстрадиции 32-летнего футболиста в Нидерланды.

Лидера «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина
Спорт
Квинси Промес

Алексей Панич, спортивный юрист

«Двустороннего договора, который бы позволял осуществлять экстрадицию между Россией и Нидерландами, нет. В принципе, возможна экстрадиция на основании многостороннего договора, но с учетом политической ситуации думаю, что вероятность экстрадиции в этом случае не очень высокая. Если поступит запрос, то существует высокая вероятность того, что будет отказ в экстрадиции. Есть предусмотренные законом основания для принятия решения об экстрадиции и об отказе от экстрадиции», — сказал Панич.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Он допустил, что нидерландский футболист может получить российское гражданство. «Для спортсменов во многих случаях существует возможность упрощенного получения гражданства России. Эта опция доступна в данном случае для того, чтобы избежать экстрадиции. И второй вариант — попросить убежища по тем или иным причинам. В случае если оно будет предоставлено, это еще одно основание для отказа в экстрадиции. Такого рода решение, если будет отказ, будет вынесено российскими государственными органами — Генеральной прокуратурой», — добавил Панич.

Иван Соловьев, заслуженный юрист России, профессор

«Я давно говорю о том, что итоговые судебные решения по делам, связанным с Промесом, могут поставить ряд серьезных вопросов перед нашей правоохранительной системой. Ведь информация о нанесении Промесом ножевых ранений своему брату была получена в результате прослушки телефонных переговоров, связанных с незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере», — сказал Соловьев.

Что известно о биографии Квинси Промеса

По его словам, возможность экстрадиции или задержания Промеса зависит от нескольких обстоятельств. «Первое: будет ли он подан в международный розыск Интерпола, и станем ли мы исполнять ордер международной полицейской организации. Сегодня уровень сотрудничества с Интерполом значительно снизился в силу политической конъюнктуры. Второй аспект — двусторонние соглашения о выдаче преступников. Его у нас с Нидерландами нет», — добавил Соловьев.

Поэтому Промес может быть задержан только в случае его выезда вместе с командой на сборы или игры в другие страны. «Кроме того, он может получить российское гражданство, а вместе с ним и иммунитет от любой экстрадиции. Только есть главный вопрос: нужен ли нам такой, мягко говоря, непростой пассажир?» — заключил Соловьев.

В Нидерландах сообщили о попытке прокуратуры добиться экстрадиции Промеса
Спорт
Квинси Промес

Вадим Яловицкий, специальный советник по вопросам экстрадиции и международного розыска КА Pen & Paper

«Вероятность экстрадиции из ОАЭ Промеса может быть достаточно высока. Во-первых, это будет зависеть от того, насколько быстро судебное решение, которое, со слов представителя «Спартака», обжаловано в апелляционном порядке, вступит в законную силу. Если он покинет ОАЭ до того, как приговор вступит в силу, то, скорее всего, его не будут даже задерживать на территории этой страны. Если же апелляцию рассмотрят до его отъезда и оставят приговор без изменения, то шанс у Промеса поближе познакомиться с процедурой экстрадиции в ОАЭ резко возрастет», — сказал Яловицкий.

По его словам, нужно учитывать, что у Промеса это не единственный приговор. «Значит, в случае направления запроса об экстрадиции у властей ОАЭ появится обязательство как минимум задержать на этом основании разыскиваемого и начать процедуру выдачи. Чем такой процесс закончится, прогнозировать сложно», — отметил эксперт.

Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом

Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»

Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России

Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео

ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности

«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть

Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России

Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска

Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности

Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко, Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Яна Баширова
Футбол Нидерланды суд экстрадиция Квинси Промес наркотики ФК Спартак Москва кокаин
Квинси Промес фото

Квинси Промес

футболист
4 июня 1992 года
Материалы по теме
Квинси Промес обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков
Спорт
Суд обязал Промеса выплатить компенсацию по делу о нападении на кузена
Спорт
СМИ сообщили о возможной экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 17:00
Как проработать 16 лет в банке и не сгореть РБК и Газпромбанк, 17:10
Германия сообщила, что не просила Москву отвести войска от Киева Политика, 17:02
В России появится гибридный кроссовер Wey 05 за 6,5 ₽ млн Авто, 17:00
Путин одобрил налоговые изменения по ПИФам и замещающим облигациям Инвестиции, 16:53
Ткнувшего футболиста в ягодицу фаната оштрафовали в Испании на €6 тыс. Спорт, 16:53
Объем рынка сервисов корпоративного общения достиг ₽36 млрд РБК и МойОфис, 16:48
Звезде «Спартака» дали шесть лет за 1,4 т кокаина. Что важно знать Спорт, 16:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Доллар к иене достиг максимума с ноября из-за данных по инфляции США Инвестиции, 16:44
Экс-генерал СБУ Наумов попросил политического убежища в стране G7 Политика, 16:43
Россия уведомила Германию о задержании немца из-за мармелада с коноплей Общество, 16:34
«Быстрее надо делать»: Шойгу приехал с инспекцией на военный завод Политика, 16:28
Почти 70% россиян сочли нормой служебные романы с коллегами по работе Общество, 16:25
Атеросклероз: факторы риска и как предотвратить заболевание Pro, 16:20
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 16:18