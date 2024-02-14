Юристы оценили риски экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды

Суд Амстердама 14 февраля приговорил футболиста «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина. РБК узнал у юристов, насколько велик риск его экстрадиции на родину

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Суд Амстердама 14 февраля приговорил нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году.

Сам Промес не присутствовал на заседании суда. Он находится в расположении московского клуба на сборах в ОАЭ. Уже известно, что Промес собирается подать апелляцию на свой приговор.

Кроме того, в июне 2023 года Промеса приговорили в Нидерландах к полутора годам тюрьмы за то, что он ударил двоюродного брата ножом после ссоры на дне рождения.

РБК спросил у юристов, насколько высока вероятность экстрадиции 32-летнего футболиста в Нидерланды.

Алексей Панич, спортивный юрист

«Двустороннего договора, который бы позволял осуществлять экстрадицию между Россией и Нидерландами, нет. В принципе, возможна экстрадиция на основании многостороннего договора, но с учетом политической ситуации думаю, что вероятность экстрадиции в этом случае не очень высокая. Если поступит запрос, то существует высокая вероятность того, что будет отказ в экстрадиции. Есть предусмотренные законом основания для принятия решения об экстрадиции и об отказе от экстрадиции», — сказал Панич.

Он допустил, что нидерландский футболист может получить российское гражданство. «Для спортсменов во многих случаях существует возможность упрощенного получения гражданства России. Эта опция доступна в данном случае для того, чтобы избежать экстрадиции. И второй вариант — попросить убежища по тем или иным причинам. В случае если оно будет предоставлено, это еще одно основание для отказа в экстрадиции. Такого рода решение, если будет отказ, будет вынесено российскими государственными органами — Генеральной прокуратурой», — добавил Панич.

Иван Соловьев, заслуженный юрист России, профессор

«Я давно говорю о том, что итоговые судебные решения по делам, связанным с Промесом, могут поставить ряд серьезных вопросов перед нашей правоохранительной системой. Ведь информация о нанесении Промесом ножевых ранений своему брату была получена в результате прослушки телефонных переговоров, связанных с незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере», — сказал Соловьев.

По его словам, возможность экстрадиции или задержания Промеса зависит от нескольких обстоятельств. «Первое: будет ли он подан в международный розыск Интерпола, и станем ли мы исполнять ордер международной полицейской организации. Сегодня уровень сотрудничества с Интерполом значительно снизился в силу политической конъюнктуры. Второй аспект — двусторонние соглашения о выдаче преступников. Его у нас с Нидерландами нет», — добавил Соловьев.

Поэтому Промес может быть задержан только в случае его выезда вместе с командой на сборы или игры в другие страны. «Кроме того, он может получить российское гражданство, а вместе с ним и иммунитет от любой экстрадиции. Только есть главный вопрос: нужен ли нам такой, мягко говоря, непростой пассажир?» — заключил Соловьев.

Вадим Яловицкий, специальный советник по вопросам экстрадиции и международного розыска КА Pen & Paper

«Вероятность экстрадиции из ОАЭ Промеса может быть достаточно высока. Во-первых, это будет зависеть от того, насколько быстро судебное решение, которое, со слов представителя «Спартака», обжаловано в апелляционном порядке, вступит в законную силу. Если он покинет ОАЭ до того, как приговор вступит в силу, то, скорее всего, его не будут даже задерживать на территории этой страны. Если же апелляцию рассмотрят до его отъезда и оставят приговор без изменения, то шанс у Промеса поближе познакомиться с процедурой экстрадиции в ОАЭ резко возрастет», — сказал Яловицкий.

По его словам, нужно учитывать, что у Промеса это не единственный приговор. «Значит, в случае направления запроса об экстрадиции у властей ОАЭ появится обязательство как минимум задержать на этом основании разыскиваемого и начать процедуру выдачи. Чем такой процесс закончится, прогнозировать сложно», — отметил эксперт.