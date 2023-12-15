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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В ОКР обвинили МОК в кампании по «нейтрализации» российских спортсменов

Поздняков обвинил МОК в кампании по «нейтрализации» российских спортсменов
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что МОК выдуманными критериями допуска обесценивает Олимпийскую хартию и незаконные ограничения будут со временем сняты
Станислав Поздняков
Станислав Поздняков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Международный олимпийский комитет (МОК) запустил кампанию по «нейтрализации» российских спортсменов. Об этом на олимпийском собрании Олимпийского комитета России (ОКР) заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Уверен, что незаконные ограничения будут со временем сняты, российские спортсмены вернутся под своим флагом. Никакого доверия словам из Лозанны нет, как и никакой гарантии, что хамелеон снова поменяет свой цвет. <...> Выдуманными критериями и параметрами, которые не просто нарушают, а обесценивают Олимпийскую хартию, МОК запустил кампанию по нейтрализации наших спортсменов», — цитирует Позднякова «РИА Новости».

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Глава ОКР отметил, что у российской стороны нет гарантий справедливого судейства, медицинского сопровождения, личной безопасности и элементарного комфорта.

Поздняков также считает дискриминационные критерии допуска российских спортсменов на международные соревнования грязными приемами со стороны Запада. «Отстранять спортсменов, вмешиваться в спорт путем создания дискриминационных критериев — все это грязные приемы. А к лозунгам отстранения спортсменов из России и Белоруссии примкнули и те, кто хотел бы избавиться от конкурентов. Игра жесткая, и правил в ней нет», — добавил глава ОКР.

МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев. В частности, не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию и имеют отношение к силовым структурам России.

Во многих видах спорта отборочные соревнования к Олимпиаде уже завершились. Россияне не смогли принять в них участие, в том числе из-за недопуска на турниры со стороны международных федераций. Часть отборов пройдет в начале 2024 года, однако неизвестно, примут ли в них участие россияне. МОК подчеркнул, что решение зависит от федераций.

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Президент Владимир Путин во время прямой линии подчеркнул, что решение о поездке на Олимпиаду остается за Минспортом и ОКР и нужно принять взвешенное решение.

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Иван Витченко Иван Витченко
ОКР МОК Олимпиада-2024 Станислав Поздняков

Пространство выбора

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прямо на сайте РБК
Читать

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