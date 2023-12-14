Путин: нужно взвешенное решение по участию в Играх, если пытаются отсечь лидеров

Путин ответил на вопрос, стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду

МОК допустил россиян на Игры при выполнении строгих условий, на которые, по мнению главы ОКР, согласятся «лишь единицы». Путин считает, что по участию нужно принять «взвешенное решение», если МОК хочет «отсечь сильнейших»

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То, что сейчас делают международные спортивные чиновники, — это извращение идей сооснователя олимпийского движения Пьера де Кубертена, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. Он подчеркнул, что решение о поездке на Олимпиаду остается за Минспортом и Олимпийским комитетом России (ОКР).

По его словам, чиновники МОК попали в слишком большую зависимость от спонсоров и могут похоронить олимпийское движение.

«Ехать или не ехать. <...> Здесь надо внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, «обесточить» нашу сборную, показать, что российский спорт не развивается или загибается — тогда надо, чтобы Минспорт и Национальный олимпийский комитет России приняли взвешенное решение», — сказал президент.

МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий: спортсмены не должны быть замечены в поддержке специальной военной операции на Украине, а также не должны быть связаны с силовыми ведомствами.

Многие международные федерации не допустили на турниры представителей ЦСКА и «Динамо». Некоторые федерации, например в настольном теннисе, требовали от российских спортсменов подписания специальных деклараций, формулировки которых российская сторона сочла неприемлемыми.

Глава ОКР Станислав Поздняков 12 декабря заявил, что только единицы российских спортсменов согласятся на участие в Играх на условиях МОК.

Несмотря на строгие условия МОК, ряд стран выразили недовольство решением о допуске россиян. Президент Латвии Эдгар Ринкевич 11 декабря допустил бойкот Игр, если МОК не передумает.