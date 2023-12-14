Путин ответил на вопрос, стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду
То, что сейчас делают международные спортивные чиновники, — это извращение идей сооснователя олимпийского движения Пьера де Кубертена, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. Он подчеркнул, что решение о поездке на Олимпиаду остается за Минспортом и Олимпийским комитетом России (ОКР).
По его словам, чиновники МОК попали в слишком большую зависимость от спонсоров и могут похоронить олимпийское движение.
«Ехать или не ехать. <...> Здесь надо внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, «обесточить» нашу сборную, показать, что российский спорт не развивается или загибается — тогда надо, чтобы Минспорт и Национальный олимпийский комитет России приняли взвешенное решение», — сказал президент.
МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий: спортсмены не должны быть замечены в поддержке специальной военной операции на Украине, а также не должны быть связаны с силовыми ведомствами.
Многие международные федерации не допустили на турниры представителей ЦСКА и «Динамо». Некоторые федерации, например в настольном теннисе, требовали от российских спортсменов подписания специальных деклараций, формулировки которых российская сторона сочла неприемлемыми.
Глава ОКР Станислав Поздняков 12 декабря заявил, что только единицы российских спортсменов согласятся на участие в Играх на условиях МОК.
Несмотря на строгие условия МОК, ряд стран выразили недовольство решением о допуске россиян. Президент Латвии Эдгар Ринкевич 11 декабря допустил бойкот Игр, если МОК не передумает.
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