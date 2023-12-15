 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Минспорт примет решение по участию в Олимпиаде в интересах спортсменов

Матыцин: Минспорт примет решение по участию в Олимпиаде в интересах спортсменов
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Министр спорта Олег Матыцин заявил, что ведомство совместно с ОКР изучит условия МОК по допуску россиян на Игры-2024 в Париже и примет решение «в интересах спортсменов и нашей великой страны»
Олег Матыцин
Олег Матыцин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Министерство спорта совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) изучит условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом на Олимпийском собрании ОКР заявил глава Минспорта Олег Матыцин.

По его словам, решение будет принято в интересах спортсменов. «По поводу участия в Олимпийских играх вчера президент четко сформулировал позицию — мы с ОКР будем изучать регламенты, которые сформулирует МОК, и примем решение в интересах спортсменов и, конечно, нашей великой страны, которая является гарантом развития международного спорта», — цитирует Матыцина «РИА Новости».

Экс-министр спорта заявил, что МОК будет извиняться перед Россией
Спорт
Павел Колобков

МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев. В частности, не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию и имеют отношение к силовым структурам России.

Глава ОКР Станислав Поздняков 12 декабря заявил, что только единицы российских спортсменов согласятся на участие в Играх на условиях МОК.

Владимир Путин накануне в ходе прямой линии сказал, что решение о поездке на Олимпиаду остается за Минспортом и ОКР. «Надо внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную, показать, что российский спорт не развивается или загибается, — тогда надо, чтобы Минспорт и Национальный олимпийский комитет России приняли взвешенное решение», — отметил президент.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Олег Матыцин

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Глава МОК ответил на призывы к бойкоту из-за допуска россиян на Олимпиаду
Спорт
МОК изменил данные о количестве лицензий на Олимпиаду-2024 для россиян
Спорт
Как в России отреагировали на решение МОК по допуску на Олимпиаду-2024
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 14 дек, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 14 дек, 16:25
В Бельгии оценили сроки согласования долгосрочной финансовой помощи Киеву Политика, 12:49
МИД Китая заявил, что Пекин ценит позицию Путина Политика, 12:44
Минспорт примет решение по участию в Олимпиаде в интересах спортсменов Спорт, 12:43
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 12:31
Экс-министр спорта заявил, что МОК будет извиняться перед Россией Спорт, 12:27
В России дефицит ИТ-специалистов. Как самим заблокировать атаку хакеров Pro, 12:22
Amazon протестировала лазерную спутниковую связь в космосе Технологии и медиа, 12:14
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
На фиолетовой ветке московского метро на пути упал человек Город, 12:08
Экс-сенатора Бельгии обвинили в проведении спецопераций по заданию Китая Политика, 12:06
Крыжовников и Золотарев пересняли финал «Слова пацана» Life, 12:02
Шесть футболок Месси с ЧМ в Катаре продали с аукциона за $7,8 млн Спорт, 11:57
Как в России поддерживают несырьевой неэнергетический экспорт РБК+, 11:54
Колледж под ключ: как решить проблему дефицита синих воротничков Отрасли, 11:49
ФСИН сообщила о убытии Навального «за пределы» Владимирской области Политика, 11:49