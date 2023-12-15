Матыцин: Минспорт примет решение по участию в Олимпиаде в интересах спортсменов

Минспорт примет решение по участию в Олимпиаде в интересах спортсменов

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что ведомство совместно с ОКР изучит условия МОК по допуску россиян на Игры-2024 в Париже и примет решение «в интересах спортсменов и нашей великой страны»

Олег Матыцин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Министерство спорта совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) изучит условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом на Олимпийском собрании ОКР заявил глава Минспорта Олег Матыцин.

По его словам, решение будет принято в интересах спортсменов. «По поводу участия в Олимпийских играх вчера президент четко сформулировал позицию — мы с ОКР будем изучать регламенты, которые сформулирует МОК, и примем решение в интересах спортсменов и, конечно, нашей великой страны, которая является гарантом развития международного спорта», — цитирует Матыцина «РИА Новости».

МОК 8 декабря сообщил о допуске россиян до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе и при выполнении ряда критериев. В частности, не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию и имеют отношение к силовым структурам России.

Глава ОКР Станислав Поздняков 12 декабря заявил, что только единицы российских спортсменов согласятся на участие в Играх на условиях МОК.

Владимир Путин накануне в ходе прямой линии сказал, что решение о поездке на Олимпиаду остается за Минспортом и ОКР. «Надо внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную, показать, что российский спорт не развивается или загибается, — тогда надо, чтобы Минспорт и Национальный олимпийский комитет России приняли взвешенное решение», — отметил президент.