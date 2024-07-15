Marca составила список главных разочарований Евро-2024, в нем Роналду и Лукаку

В него в том числе вошел лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, так и не забивший ни одного гола в прошедшем турнире

Криштиану Роналду (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Испанская газета Marca составила список футболистов, больше всех разочаровавших на Евро-2024.

В него в том числе был включен лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, который не забил ни одного гола на прошедшем турнире. 39-летний форвард говорил, что провел свой последний Евро в карьере.

Роналду впервые в карьере не забил ни одного гола на крупном турнире (чемпионате мира и Евро). Кроме того, он упустил возможность стать самым возрастным автором гола в истории Евро. Главный шанс у Роналду был в первом экстратайме матча 1/8 финала со Словенией, где он не реализовал пенальти.

Полностью список разочарований Евро от Marca выглядит следующим образом:

вратарь — Доминик Ливакович (Хорватия);

защитники — Джованни Ди Лоренцо (Италия), Джанлука Манчини (Италия), Андреас Кристенсен (Дания), Александр Зинченко (Украина);

полузащитники — Джон Макгинн (Шотландия), Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Доминик Собослаи (Венгрия);

нападающие: Душан Влахович (Сербия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия).

Победителем Евро-2024 стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Англии со счетом 2:1.