«Интер Майами» с Месси не смог выиграть стартовый матч клубного ЧМ
Футболисты американского «Интер Майами» и египетский «Аль-Ахли» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче открытия клубного чемпионата мира.
Встреча прошла в Майами. Нападающий американского клуба Лионель Месси провел на поле весь матч. «Аль-Ахли» имел преимущество — сделал 8 ударов в створ против 6 и завершил матч с показателем ожидаемых голов 1,98 против 0,70.
На 43-й минуте полузащитник «Аль-Ахли» Трезеге не реализовал пенальти.
Игра не вызвала ажиотажа среди болельщиков. За неделю до матча было продано только 20 тыс. билетов из 65, за несколько дней до стартового свистка стоимость билетов снизилась до $4, а часть зрителей пересадили в центр, чтобы создать видимость заполненных трибун для ТВ-трансляции и фото. При этом первоначально средняя стоимость билета составляла $300, сообщили The Athletic и Daily Mail.
В группе А также выступают бразильский «Палмейрас» и португальский «Порту», которые очный матч проведут в ночь на 16 июня.
«Интер Майами» в следующем матче 19 июня сыграет с «Порту», «Аль-Ахли» встретится с «Палмейрас» в тот же день
Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель турнира может заработать до $125 млн.
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