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Спорт ,  
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«Интер Майами» с Месси не смог выиграть стартовый матч клубного ЧМ

Нападающий американского клуба Лионель Месси провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями
Фото: Luke Hales / Getty Images
Фото: Luke Hales / Getty Images

Футболисты американского «Интер Майами» и египетский «Аль-Ахли» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче открытия клубного чемпионата мира.

Встреча прошла в Майами. Нападающий американского клуба Лионель Месси провел на поле весь матч. «Аль-Ахли» имел преимущество — сделал 8 ударов в створ против 6 и завершил матч с показателем ожидаемых голов 1,98 против 0,70.

На 43-й минуте полузащитник «Аль-Ахли» Трезеге не реализовал пенальти.

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Игра не вызвала ажиотажа среди болельщиков. За неделю до матча было продано только 20 тыс. билетов из 65, за несколько дней до стартового свистка стоимость билетов снизилась до $4, а часть зрителей пересадили в центр, чтобы создать видимость заполненных трибун для ТВ-трансляции и фото. При этом первоначально средняя стоимость билета составляла $300, сообщили The Athletic и Daily Mail.

В группе А также выступают бразильский «Палмейрас» и португальский «Порту», которые очный матч проведут в ночь на 16 июня.

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«Интер Майами» в следующем матче 19 июня сыграет с «Порту», «Аль-Ахли» встретится с «Палмейрас» в тот же день

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель турнира может заработать до $125 млн.

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спортсмен, футболист
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