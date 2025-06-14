Интересен ли россиянам клубный чемпионат мира и можно ли его окупить

В США состоится Клубный чемпионат мира по футболу, который пройдет в измененном формате, с участием 32 команд. Эксперты «РБК Спорт» разделились во мнении, станет ли турнир интересным российскому зрителю

Фото: Orlando Ramirez/Getty Images

В США пройдет Клубный чемпионат мира по футболу, в котором примут участие лучшие представители шести континентальных футбольных федераций. Турнир состоится с 15 июня по 13 июля.

В этом году чемпионат пройдет в измененном формате — количество участников расширится с 7 до 32. Местом проведения матчей станут 12 стадионов, расположенных в 11 городах.

В декабре прошлого года ФИФА объявила о партнерстве с DAZN, которая стала эксклюзивным глобальным вещателем Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. По данным The New Yourk Times, стриминговый сервис приобрел права на трансляцию чемпионата примерно за $1 млрд. По условиям сделки DAZN обеспечит бесплатный доступ к трансляциям всех 63 матчей обновленного турнира в 200 странах.

До подписания этой сделки президент ФИФА Джанни Инфантино пытался договориться с Apple TV+ о трансляции чемпионата, но переговоры сорвались из-за финансовых противоречий. ФИФА рассчитывала получить $4 млрд за один турнир, в то время как Apple TV+ предлагала $1 млрд за трансляцию нескольких розыгрышей.

Согласно информации «The Athletic», ФИФА была вынуждена несколько раз снижать цены на билеты Клубного чемпионата мира из-за низкого спроса. Также издание сообщило, что за несколько недель до матча открытия между «Аль-Ахли» и «Интер Майами» десятки тысяч билетов оставались нераспроданными. Стадион «Хард Рок» рассчитан на 65 326 зрителей, а по данным издания, было продано менее 20 тыс. билетов.

Турнир станет 21-м по счету Клубным чемпионатом мира по футболу. Впервые он состоялся в 2000 году в Бразилии. Действующим чемпионом (2023) является английский «Манчестер Сити». Наибольшее количество титулов принадлежит мадридскому «Реалу» — клуб побеждал пять раз.

«РБК Спорт» обратился к экспертам, чтобы оценить успех турнира и потенциальный интерес аудитории к нему на фоне других спортивных мероприятий.

Что говорят эксперты

Онлайн-кинотеатр OKKO, транслирующий Клубный чемпионат мира

В OKKO, транслирующем матчи Клубного чемпионата мира, заявили «РБК Спорт», что главное событие лета не имеет аналогов или альтернатив. «С учетом обновленного формата, количества команд и матчей, ценители спорта могут быть уверены в том, что долгожданный турнир ФИФА в этот нечетный 2025-й год будет настоящим праздником футбола», — сказали в OKKO.

На вопрос о потенциальном интересе Клубного чемпионата мира по футболу у российской аудитории, представители OKKO отметили, что полуфинальный матч Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии в прямом эфире собрал более миллиона зрителей на платформе. Они добавили, что ожидают «соизмеримого интереса к знаковым матчам Клубного чемпионата мира».

В OKKO также подчеркнули, что эксклюзивные права на трансляции Евро-2024, Кубка Америки, Еврокубков и киберспортивных соревнований способствовали шестикратному увеличению спортивной аудитории сервиса в прошлом году: «Спорт — это конкурентное преимущество Okko, которое позволяет сервису наращивать аудиторию и, как следствие, выручку».

Александр Тащин, генеральный продюсер «Матч ТВ»

Александр Тащин разговоре с «РБК Спорт» заявил, что обновленный регламент Клубного чемпионата мира не повысит к турниру интерес со стороны болельщиков и самих команд.

«Этот турнир не новый и раньше какого-то ажиотажа не вызывал. Вряд ли новая формула проведения и увеличение количества команд серьезно повысят интерес к нему. Многие клубы, а вслед за ними и болельщики, продолжают воспринимать его как полутоварищеский коммерческий турнир», — сказал Тащин.

Он предположил, что близость чемпионата мира 2026 года в США может повысить интерес местной публики к Клубному чемпионату. «В США такие турниры собирают много болельщиков на трибунах, а в преддверии чемпионата мира среди сборных команд, который пройдет в том числе в США в следующем году, возможно, интерес будет выше», — заявил он.

Однако Тащин обратил внимание на проблемы организаторов турнира с реализацией билетов, что может негативно сказаться на посещаемости. Также он сказал, что для России прямые трансляции будут проходить в неудобное время суток из-за разницы в часовых поясах. «Все-таки статус матчей не такой, как у чемпионата мира среди сборных команд, чтобы болельщики заводили будильники и просыпались в три утра», — добавил он.

Также он добавил, что из-за нового формата и отсутствия трансляций на общедоступном телевидении турнир не вызовет большого интереса у широкой публики: «Внимание к нему и близко не будет рядом с европейскими и мировыми соревнованиями сборных», — сказал генеральный продюсер.

Генеральный продюсер считает, что сумма покупки вещательными компаниями прав на показ трансляций окупится с наименьшей долей вероятности.

«Сложно говорить про права, которые приобретены другими игроками на рынке. Исходя из нашего опыта и имеющегося рекламного инвентаря федерального канала, мы делали свое предложение, которое по итогу было значительно «перекрыто» текущим правообладателем. Итоговая сумма, на наш взгляд, не окупаема — поэтому мы и отказались от приобретения этих прав. Возможно, у коллег есть какая-то стратегия, и они ее придерживаются», — заключил Тащин.

Павел Краснов, руководитель отдела спонсорства и ТВ баинга букмекерской компании BetBoom

По словам Павла Краснова, Клубный чемпионат мира воспринимается футбольными болельщиками как межсезонный турнир, созданный ФИФА для клубов, стремящихся к победе над европейскими грандами. «Надо понимать, что сами европейские гранды, хоть их руководители и игроки заявляют политически корректно обратное, воспринимали турнир не очень серьезно», — сказал Краснов «РБК Спорт».

По его мнению, этот чемпионат уступает по зрелищности более крупным турнирам, таким как Лига чемпионов, национальные чемпионаты и Кубки. «Нельзя поставить Чемпионат мира среди клубов в один ряд с соревнованиями сборных команд, такими как чемпионат мира или чемпионат Европы по футболу», — отметил он.

Также Краснов считает, что по ряду причин для российских болельщиков турнир пройдет «незамеченным», и интерес к нему может появиться только ближе к финальной стадии. «Отсутствие трансляций на федеральном ТВ, летние каникулы и частичное проведение матчей в ночное время, ведь турнир проходит в США — все эти факторы снижают шансы на хорошие охваты для коллег из ОККО, которым принадлежат права на показ клубного чемпионата мира. Возможно, к финальной стадии, куда по прогнозам должны попасть европейские клубы, интерес будет выше», — отметил он.

По его словам, в случае если команды будут воспринимать турнир как «товарняки», зрительский интерес неизбежно упадет, а вместе с ним и доходы от трансляций. «Также надо понимать, что силы футболистов не бесконечны. Они отыграли большой длинный сезон», — добавил он.

Александр Вайнштейн, бывший управляющий директор «Матч ТВ» и партнер агентства по медиаправам «ЭвентМедиа»

Александр Вайнштейн в разговоре с «РБК Спорт» заявил, что обновленный формат Клубного чемпионата мира может вызвать повышенный интерес у болельщиков по всему миру и принесет просмотры вещательным компаниям.

«Мировое клубное событие с организацией на таком уровне и таким подходом проводится впервые. Сейчас ФИФА разработала регламент, по структуре очень сильно напоминающий регламент чемпионатов мира и Европы: строгий формат организации и участия, спонсорские пакеты, сетка вещания с «match day» понятная система отбора, которая включает в себя участие клубов от всех шести конфедераций», — сказал Вайнштейн.

Он отметил, что у российского зрителя сохранится интерес к чемпионату, несмотря на отсутствие в нем отечественных клубов. «Фактор участия домашнего клуба или спортсмена влияет на рейтинг смотрения практически в любом соревновании. Но с учетом масштаба события, российским болельщикам турнир будет интересен», — сказал он.

Также экс-управляющий директор «Матч ТВ» выразил уверенность в коммерческом успехе чемпионата в долгосрочной перспективе благодаря популярности футбола и участию лучших клубов мира.

«ФИФА ведет успешную работу по монетизации и коммерческой эффективности турниров, которые они организуют. Этот процесс длится уже много лет. Сложно сейчас говорить, еще не зная всех нюансов, про окупаемость именно этого турнира, но в стратегической перспективе — поскольку мы говорим про спорт номер один и про лучшие клубы мира — есть все шансы на то, что этот турнир будет коммерчески успешным», — заявил он.

По мнению Вайнштейна, ФИФА имеет достаточно амбициозные цели по таргету суммарных денег, «которые они планировали привлечь от реализации прав по всему миру». «Со временем можно будет оценить, насколько они смогли выполнить свои KPI», — отметил он.

Он добавил, что партнерство ФИФА с вещательной компанией DAZN сыграет положительную роль в популяризации турнира. «Тот факт, что одним из основных партнеров ФИФА в этом турнире является компания «DAZN», которая купила права на большое количество территорий, говорит о том, что ФИФА достаточно успешна в реализации медиаправ на этот клубный чемпионат», — заключил Вайнштейн.