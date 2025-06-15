Месси не спас. С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира

Клубный чемпионат мира по футболу пройдет в США с 15 июня. Этот турнир рискует стать одним из самых провальных в истории ФИФА. С какими проблемами столкнулись организаторы турнира — в материале «РБК Спорта»

Трофей клубного чемпионата мира (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Первый розыгрыш обновленного клубного чемпионата мира по футболу, в котором примут участие 32 команды, стартует 15 июня в США. Многие рассматривают этот чемпионат как «репетицию» перед чемпионатом мира по футболу 2026 года среди сборных, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Однако в преддверии турнира в США ряд факторов вызывает беспокойство у зрителей. С какими проблемами столкнулись организаторы клубного чемпионата мира — в материале «РБК Спорта».

Пустые трибуны

Среди основных проблем турнира — опасения по поводу пустых трибун. Например, на матч открытия между «Интер Майами» Лионеля Месси и египетским «Аль-Ахли», который пройдет 14 июня в Майами, по-прежнему открыт допуск к билетам. Аналогичная ситуация с финалом, который состоится 13 июля на стадионе в Нью-Джерси.

Согласно The Athletic (NY Times), за неделю до старта турнира не было продано и 20 тыс. билетов на матч открытия, который пройдет на 65-тысячном стадионе в Майами. ФИФА опровергла это, при этом отказавшись называть хотя бы приблизительные данные по билетам.

Однако спустя несколько дней организаторы турнира открыли специальную программу для студентов Miami Dade College — получаешь билет на матч открытия за $20 и четыре билета в подарок. В Miami Dade College более 100 тыс. учеников, которым ФИФА также предоставила возможность пройти стажировку на турнире.

Примечательно, что «Интер Майами» начал собирать аншлаги после подписания Лионеля Месси. Он популярен в Майами не только по причине выступления за местный клуб, но и из-за большой доли латиноамериканцев. Однако матч «Интер Майами» на чемпионате мира пока не привлек внимания болельщиков.

Эксперты ожидают увидеть полупустые трибуны. ФИФА же не разглашает данные о продажах билетов до начала турнира, но отмечает, что их приобрели болельщики более чем из 130 стран, что должно свидетельствовать о глобальном интересе к турниру.

Чтобы увеличить спрос, ФИФА запустила акцию: при покупке двух и более билетов на клубный турнир фанаты могут получить гарантию на приобретение билета на ЧМ-2026.

Продажа билетов остается низкой, даже несмотря на снижение цен и акции. Например, на матч между «Пари Сен-Жермен» и «Ботафого», который состоится 19 июня в Лос-Анджелесе, многие места стоят всего $33,45. А билеты на матч «Лос-Анджелес» — «Эсперанс Тунис» стоят всего $24,45.

Для сравнения: промобилеты на рядовые игры футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» с командами MLS стоят в среднем $35 и их количество сильно ограничено.

В чем причина пустых трибун

Финансовые

Экономическая неопределенность и инфляция сыграли важную роль. Фанаты предпочитают сэкономить на текущем турнире, чтобы накопить на более желанный чемпионат мира по футболу, который пройдет следующим летом.

Даже в городах, которые принимают соревнования, о турнире мало что напоминает. Например, в Сиэтле, несмотря на участие в турнире местной команды «Сиэтл Саундерс» и огромное число активных футбольных болельщиков, лишь один рекламный щит на станции метро упоминает о событии.

Большое количество не известных американцам клубов

Глава футбольной ассоциации штата Теннесси Ханс Хобсон считает, что часть проблем в Нэшвилле связана с тем, что американской публике незнакомы клубы — участники турнира. «Это не лиги, которые они обычно смотрят. Если бы играли команды из АПЛ или Бундеслиги, люди бы сказали: о, я знаю этих игроков, надо посмотреть. А так интерес минимален», — сказал Хобсон.

Опасения среди болельщиков

Президент ФИФА Джанни Инфантино активно ездит по городам, где пройдут игры, стараясь привлечь интерес к турниру. Однако на фоне текущей политической и миграционной ситуации многие сомневаются, что США готовы тепло принять иностранных гостей, считает главный тренер сборной Канады Джесси Марш.

«Я слышал много опасений от людей, которые хотели бы поехать в США. Жаль, что приходится так говорить, но каждый должен исходить из соображений собственной безопасности и текущих реалий», — сказал Марш.

Не могла не сказаться и агрессивная риторика властей США в отношении туристов из стран Латинской Америки, которые, к примеру, составляли огромную долю приезжих фанатов во время ЧМ-2018 в России.

В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс в мае призвал болельщиков не задерживаться в стране после ЧМ-2026. «Мы хотим, чтобы болельщики приезжали, смотрели игры и радовались. Но, когда время закончится, они должны вернуться домой. В противном случае им придется поговорить с министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм», — заявлял Вэнс.

Высказывание вице-президента вызвало критику болельщиков, поскольку поездка на турнир требует значительных затрат и маловероятно, что такие приезжие захотят остаться нелегально.

Трудности с получением визы

Напряженная миграционная ситуация создает дополнительные трудности перед турниром. Среди болельщиков обеспокоенность вызывают массовые отказы в визе.

Согласно данным Национального управления по туризму, в марте количество приезжающих в США снизилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики из Tourism Economics прогнозируют спад турпотока на 9,4% по итогам года.

В связи с этим Туристическая ассоциация США обратилась к администрации Дональда Трампа с призывом упростить процедуру получения виз и сократить время ожидания на границе, особенно в преддверии массы крупных спортивных событий — от клубного чемпионата мира и Кубка Райдера до чемпионата мира 2026 года и Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Президент Ассоциации путешественников США Джефф Фриман в феврале привел в пример Колумбию, где ожидание на собеседование для получения американской визы может достигать 18 месяцев.

«Люди хотят приехать, но они не приезжают. Причина — огромные задержки в выдаче виз, неэффективная работа таможни и в некоторых случаях ощущение, что их здесь не ждут. Это серьезная проблема», — подчеркнул Фриман. Он отметил, что организация уже сотрудничает с целевой группой Белого дома, чтобы решить эти проблемы перед турниром.

Согласно отчету исследования Oxford Economics, если эта проблема не будет решена, за следующие два года США могут потерять миллионы туристов и около $19 млрд дохода.

Госсекретарь Марко Рубио, выступая на слушаниях конгресса, предложил увеличить рабочее время консульств и задействовать искусственный интеллект для ускорения оформления виз.

Погодные условия

Одной из трудностей турнира стали погодные условия. Экстремальная жара, проливные дожди и грозы задерживали матчи как в рамках Кубка Америки — 2024, так и во время летних туров европейских клубов. С этими же проблемами рискуют столкнуться организаторы клубного ЧМ.

Некоторые метеорологи призывают ФИФА отнестись к последствиям изменения климата как к приоритетной задаче. Специалисты ставят под сомнение целесообразность проведения крупных турниров летом. Старший директор по прогнозированию в AccuWeather Дэн Деподвин задался вопросом, «стоит ли играть в Майами в июле, когда температура превышает 32°C».

Например, в июле 2024 года матч «Барселоны» против «Манчестер Сити» в Орландо был задержан на 80 минут из-за грозы. Зрителям пришлось укрываться под трибунами. Позже главный тренер «Барселоны» Ханси Флик признался, что «погодные условия были далеко не идеальными».

Жара стала особенно острой проблемой во время Кубка Америки — 2024. Во время матча между Канадой и Перу в Канзас-Сити на солнце потерял сознание боковой судья Умберто Панжой, позже он был госпитализирован из-за «обезвоживания». Температура во время матча достигала 37 градусов.

Тренировки команд тоже проходили в тяжелых условиях. Директор AccuWeather по прогнозированию Дэн Деподвин отметил, что лето 2024 года стало одним из самых жарких в истории США. Специалист указал, что высокая влажность усугубила влияние этих высоких температур.

Деподвин считает, что начинать игры следует ранним утром или поздним вечером, хотя это не всегда возможно при плотном расписании. Он призывает площадки, которые будут задействованы на клубном чемпионате мира и мундиале 2026 года, разработать протоколы на случай жары и гроз, чтобы избежать риска для здоровья игроков и зрителей.

К тому же климатические проблемы не ограничиваются только жарой — в последние годы США страдают от плохого качества воздуха из-за лесных пожаров. Деподвин считает, что вопрос о переносе крупных турниров на другое время года достоин обсуждения. «Даже если перенести старт на сентябрь, это могло бы помочь. Но это повлияет на клубные сезоны во многих странах», — отметил он.

ФИФА, в свою очередь, заявила, что учитывает погодные данные и будет стремиться обеспечить наилучшие условия для матчей и болельщиков, в том числе за счет подхода ко времени начала игр.

Критика участия клуба Месси

Включение «Интер Майами» в число участников вызвало споры. Вместо чемпионов MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» представителем страны-хозяйки сделали «Интер Майами».

ФИФА этим решением фактически отодвинула спортивный фактор на второй план. По мнению критиков, это решение отражает стремление ФИФА сделать Лионеля Месси центральной фигурой соревнования. При этом из клубов MLS в турнире также примут участие «Лос-Анджелес» и «Сиэтл Саундерс».

По словам форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, его также зазывали на турнир, хотя его клуб не вышел. Однако лучший бомбардир в истории клуба отказался.

Исключение мексиканского клуба

Мексиканский клуб «Леон» за три месяца до старта соревнований был исключен из клубного чемпионата мира из-за владения компанией Grupo Pachuca двумя командами.

В регламенте клубного чемпионата мира указано, что клубы, принадлежащие одному владельцу или юридическому лицу, не могут участвовать в соревнованиях.

Мексиканский бизнесмен Хосе де Хесус Мартинес Патиньо приобрел «Пачуку» в 1995 году, а «Леон» — в 2011-м. ESPN сообщал, что в коммерческом реестре Патиньо фигурирует как владелец 55% акций «Леона» и 50% акций «Пачуки».

«Леон» выразил несогласие с решением, утверждая, что управление клубом автономное. Спортивный арбитражный суд в мае отклонил апелляцию «Леона». В итоге «Лос-Анджелес» заменил мексиканский клуб на чемпионате мира и численность американских клубов возросла до трех, хотя лимит в два представителя от одной страны возможно нарушить лишь в случае победы команды в континентальном клубном турнире.

Суд из-за перенасыщенного календаря матчей

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (Fifpro) и Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (European Leagues) летом 2024 года подали в суд на ФИФА из-за перегруженного международного календаря.

В Fifpro и European Leagues, куда входят ведущие лиги Европы, заявили, что решили подать в суд, после того как ФИФА «последовательно отказывалась» включать их в свой процесс принятия решений. Они также выразили обеспокоенность по поводу антимонопольного законодательства, утверждая, что двойная роль ФИФА как регулятора и организатора соревнований создает конфликт интересов.

Национальные лиги рассматривают расширение об увеличении числа клубов как угрозу своим соревнованиям, а футболисты жалуются, что их заставляют играть на пределе физических возможностей в погоне за дополнительными доходами для ФИФА.

В ответ в ФИФА подчеркнули, что календарь был единогласно одобрен советом организации, в который входят европейские представители, после всесторонних консультаций с профсоюзами и лигами. Там добавили, что национальные лиги сами увеличивают нагрузку на игроков, например организуя более длительные зарубежные туры в конце сезона. «Некоторые лиги в Европе — сами организаторы соревнований и регулирующие органы — действуют в коммерческих интересах, лицемерно и без учета интересов всех остальных», — отметили в ФИФА.