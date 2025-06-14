Один россиянин сыграет на клубном чемпионате мира по футболу

Что важно знать о клубном чемпионате мира по футболу

Клубный чемпионат мира по футболу состоится в США с 15 июня по 13 июля. Что важно знать о клубном чемпионате мира — в материале «РБК Спорт»

Президент ФИФА Джанни Инфантино и Роналдо с трофеем клубного чемпионата мира (Фото: Global Look Press)

Когда и где пройдет клубный чемпионат мира

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года состоится в США с 15 июня по 13 июля. Это первый розыгрыш турнира после обновления формата. Вместо семи клубов в этом году в соревнованиях примут участие 32 команды, которые будут поделены на восемь групп. Также теперь турнир будет проводиться каждые четыре года, а не ежегодно.

Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в январе 2000 года в Бразилии. Турнир был создан ФИФА как замена Межконтинентальному кубку, который проводился ежегодно с 1960 по 2004 год в Токио между победителями европейской Лиги чемпионов УЕФА и южноамериканского Кубка Либертадорес. Через четыре года после перерыва турнир был назван Клубным кубком мира ФИФА. Чемпионат мира с 2005 года проходил каждый год зимой. В нем принимали участие победители континентальных клубных соревнований.

Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Ист-Рутерфорде, Шарлотте, Цинциннати, Лос-Анджелесе, Майами, Нэшвилле, Орландо (две арены), Филадельфии, Сиэтле, Вашингтоне и Атланте. Финал примет «Метлайф Стэдиум» в Ист-Рутерфорде 13 июля (все даты — по местному времени в США).

Кто участвует в турнире

В турнире примут участие 32 команды из шести конфедераций, включая 12 европейских клубов, шесть южноамериканских и по четыре команды из Африки, Азии и КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), а также представители Океании и страны-хозяйки.

Отбор на чемпионат проводился исходя из побед клубов на международных турнирах за период с 2021 по 2024 год, а также клубных коэффициентов и рейтингов. Одним из ограничений для команд из Европы стало то, что не более двух клубов могут представлять одну страну. В связи с этим в турнире не примут участия «Барселона» и «Ливерпуль».

Список участников и состав групп определились еще в декабре 2024 года. Однако в марте ФИФА исключила из турнира мексиканский «Леон», из-за того что им владеет та же компания, что и другим клубом из этой страны — «Пачукой», также пробившейся на чемпионат.

Футболисты «Манчестер Сити» (Фото: Global Look Press)

Среди участников такие известные клубы, как «Реал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Челси», «Бавария», ПСЖ, «Фламенго», «Ривер Плейт». В соответствии с жеребьевкой команды оказались распределены в восемь групп по четыре в каждой.

Состав участников клубного чемпионата мира: группа А: «Аль-Ахли», «Интер Майами», «Палмейрас», «Порту»; группа B: «Атлетико», «Ботафого», ПСЖ, «Сиэтл Саундерс»; группа C: «Бавария», «Бенфика», «Бока Хуниорс», «Окленд Сити»; группа D: «Лос-Анджелес», «Фламенго», «Челси», «Эсперанс»; группа E: «Интер», «Монтеррей», «Ривер Плейт», «Урава Ред Даймондс»; группа F: «Боруссия» (Дортмунд), «Мамелоди Сандаунз», «Ульсан», «Флуминенсе»; группа G: «Аль-Айн», «Видад», «Манчестер Сити», «Ювентус»; группа H: «Аль-Хиляль», «РБ Зальцбург», «Пачука», «Реал» (Мадрид).

Формат турнира такой же, как и на чемпионате мира по футболу среди сборных. На групповом этапе клубы сыграют друг с другом по одному разу, а в плей-офф выходят два лучших. В случае равенства очков в группе будет учитываться результат личной встречи, затем разница забитых и пропущенных мячей. Далее победитель будет определяться в матчах на вылет.

Лидером по трофеям на клубном чемпионате мира является мадридский «Реал», который становился победителем пять раз (2014, 2016, 2017, 2018, 2022), на втором месте по этому показателю «Барселона» (2009, 2011, 2015). Так, Испания является лидером среди стран по победам на турнире. На втором месте клубы Бразилии (2000, 2005, 2006, 2012). Самой титулованной бразильской командой турнира стал «Коринтианс» (два титула).

Призовой фонд турнира

Президент ФИФА Джанни Инфантино с трофеем клубного чемпионата мира (Фото: Brennan Asplen / Getty Images)

Общий призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу 2025 года составит $1 млрд. Максимальная сумма, которую победитель турнира может заработать в случае всех побед на групповом этапе, составляет до $125 млн.

Также клубы получат выплаты за участие. Суммы зависят от принадлежности к ассоциации: клубы КОНМЕБОЛ (Южная Америка) заработают по $15,21 млн, КОНКАКАФ (Северная Америка и Карибские страны), КАФ (Африка) и АФК (Азия) — по $9,55 млн, а единственный представитель Конфедерации футбола Океании — новозеландский «Окленд Сити» — $3,58 млн.

Выплаты у 12 клубов УЕФА будут зависеть от рейтинга команды, который будет включать спортивный и коммерческий критерии. Однако детали составления рейтинга пока не уточняются. Сумма варьируется от $12,81 млн до $38,19 млн.

Самые дорогие и дешевые клубы чемпионата мира

Футболисты клуба «Реал» Мадрид (Фото: Getty Images)

Самым дорогом клубом на данный момент является мадридский «Реал», стоимость которого, по данным Transfermarkt, оценивается в €1,33 млрд. Самым дорогим игроком команды является английский форвард Джуд Беллингем, его стоимость — €180 млн.

Также более €1 млрд стоят составы «Манчестер Сити» и ПСЖ. Стоимость английской команды составляет €1,18 млрд, а французов, которые в прошедшем сезоне выиграли требл, — €1,05 млрд.

Топ самых дорогих клубов «Реал» (Мадрид) — €1,33 млрд

«Манчестер Сити» — €1,18 млрд

«Пари Сен-Жермен» — €1,05 млрд

«Челси» — €972,30 млн

«Бавария» Мюнхен — €843,5 млн

Футболисты «Окленд Сити» (Фото: Getty Images)

Самой дешевой командой, которая участвует в турнире, стал новозеландский «Окленд Сити», стоимость которого составляет €5,2 млн. Самыми дорогими игроками команды являются опорный полузащитник Марио Илич и защитники Майкл ден Хейер, Адам Митчелл и Нейтан Лобо, сумма которых составляет по €275 тыс. Так, стоимость одного Беллингема почти в 35 раз больше всего новозеландского клуба.

Самые дешевые клубы «Окленд Сити» — €5,2 млн

«Ульсан Хёнде» — €15,1 млн

«Видад Касабланка» — €17,31 млн

«Урава Ред Даймондс» — €20,05 млн

«Эсперанс Тунис» — €20,35 млн

Кто из россиян сыграет в турнире

Из российских футболистов в турнире сыграет голкипер ПСЖ Матвей Сафонов. Вратарь перешел во французский клуб летом 2024 года за €20 млн. В свой дебютный сезон он вместе с командой выиграл четыре трофея: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Однако россиянин не является основным вратарем команды.

Фаворит турнира

Футболисты ПСЖ (Фото: Global Look Press)

Суперкомпьютер статистической платформы Opta подсчитал, что «Пари Сен-Жермен» с вероятностью 18,5% выиграет предстоящий клубный чемпионат мира в США.

Второй в списке наиболее вероятных претендентов — «Манчестер Сити» (17,8%), третье место — у мюнхенской «Баварии» (12,8%), которая на полпроцента опередила миланский «Интер». У пятикратного чемпиона турнира мадридского «Реала» шансы 9,8%.

Нулевыми суперкомпьютер считает шансы «Флуминенсе», «Ботафого» (оба — Бразилия), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Пачуки» (Мексика), «Видада» (Марокко), «Эсперанса» (Тунис), «Аль-Айна» (ОАЭ), «Ульсана» (Южная Корея) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

Сыграют ли Месси или Роналду

Лионель Месси (Фото: Getty Images)

Аргентинский форвард Лионель Месси является капитаном «Интер Майами». Его клуб занял первое место в регулярном чемпионате североамериканской лиги MLS. Команда примет участие в чемпионате мира как представитель страны — хозяйки турнира.

«Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат с 74 очками, побив рекорд «Революшн» 2021 года (73). Это первая команда в истории MLS, в которой больше одного игрока (Месси и Луис Суарес) забили 20 и более голов за сезон.

Криштиану Роналду (Фото: Getty Images)

Португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду выступает с 2023 года за «Аль-Наср», который не пробился в клубный чемпионат мира.

Несмотря на это, Роналду мог бы выступить в турнире. Нынешним летом у него завершается контракт с «Аль-Насром». По словам Роналду, ему поступило несколько предложений от участников клубного ЧМ, но на все он ответил отказом.

На счету Месси три победы в клубном чемпионате мира в составе «Барселоны» (2009, 2011, 2015), а Роналду выигрывал турнир четыре раза, один раз выступая за «Манчестер Юнайтед» (2008) и трижды — за «Реал» (2014, 2016, 2017). Кроме того, Роналду является лучшим бомбардиром за всю историю турнира: в активе португальского форварда семь голов и три передачи в восьми играх. На счету Месси пять голов и один ассист в шести играх.

Кто из топ-10 самых дорогих футболистов не сыграет

Самым дорогим футболистом мира на данный момент является 17-летний форвард «Барселоны» Ламин Ямаль. Его стоимость, по данным Transfermarkt, составляет €200 млн.

Также на турнир не попали вингер «Арсенала» Букайо Сака, который оценивается в €150 млн, полузащитник «Барселоны» Педри и игрок «Байера» Флориан Виртц (по €140 млн).

С какими проблемами столкнулись организаторы клубного ЧМ

Одной из трудностей для организаторов турнира стали погодные условия. Экстремальная жара, проливные дожди и грозы задерживали матчи как в рамках Кубка Америки, так и во время летних туров европейских клубов. С этими же проблемами рискуют столкнуться организаторы клубного ЧМ.

Также в преддверии турнира отсутствует ажиотаж вокруг соревнований. Продажа билетов остается низкой, даже несмотря на снижение цен и акции. Чтобы увеличить спрос, ФИФА запустила акцию: при покупке двух и более билетов на клубный турнир фанаты могут получить гарантию на приобретение билета на ЧМ-2026.

Экономическая неопределенность и инфляция также играют свою роль — фанаты предпочитают сэкономить на текущем турнире, чтобы накопить на более желанный чемпионат мира по футболу.

С какими проблемами столкнулись участники клубного ЧМ

Большинство контрактов в футболе истекают 30 июня, именно до этой даты подписываются новые контракты игроков. Так, посреди турнира многие клубы могут остаться без ряда игроков. Например, по информации Il Mattino, бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, у которого заканчивается соглашение с английским клубом, в ближайшее время подпишет контракт с «Наполи».

Также у бразильского нападающего Неймара, выступающего за «Сантос», истекает контракт 30 июня. Форварду предлагали поучаствовать в клубном чемпионате мира в составе «Флуминенсе» на правах аренды, но он отказался.

В свою очередь, «Реал» заплатит «Ливерпулю», чтобы получить Трента Александера-Арнолда до турнира. Защитник 30 мая перешел в мадридский клуб на правах свободного агента. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» заплатит «Ливерпулю» около €10 млн, чтобы англичанин принял участие в клубном чемпионате мира в составе мадридского клуба, так как срок контракта игрока с клубом АПЛ истечет только 1 июля, а турнир в США стартует 15 июня.

С какими проблемами столкнулись болельщики на клубном ЧМ

Напряженная миграционная ситуация создает дополнительные трудности перед турниром. Среди болельщиков обеспокоенность вызывают массовые отказы в визе.

Туристическая ассоциация США обратилась к администрации Дональда Трампа с призывом упростить процедуру получения виз и сократить время ожидания на границе, особенно в преддверии массы крупных спортивных событий — от клубного чемпионата мира и Кубка Райдера до чемпионата мира 2026 года и Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

За что профсоюз футболистов подал в суд на организаторов клубного ЧМ

Трофей клубного чемпионата мира (Фото: Global Look Press)

Многие критикуют новый формат турнира за то, что он еще больше перегрузит футбольный календарь и поставит под угрозу здоровье футболистов. Особенно это связано с тем, что участвующие команды являются одними из самых успешных в мире.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (Fifpro) и Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (European Leagues), куда входят ведущие лиги Европы, летом 2024 года подали в суд на ФИФА из-за перегруженного международного календаря.

Национальные лиги рассматривают расширение по увеличению числа клубов как угрозу своим соревнованиям, а футболисты жалуются, что их заставляют играть на пределе физических возможностей в погоне за дополнительными доходами для ФИФА.

В ответ в ФИФА подчеркнули, что календарь был единогласно одобрен советом организации, в который входят европейские представители, после всесторонних консультаций с профсоюзами и лигами. Там добавили, что национальные лиги сами увеличивают нагрузку на игроков, например, организуя более длительные зарубежные туры в конце сезона.

Сами игроки регулярно выступали против перегруженного графика. Например, форвард «Реала» Килиан Мбаппе еще в январе 2024 года заявлял, что из-за тяжелого графика игроки не могут демонстрировать высокий уровень игры.

«Футбол приближается к модели NBA с 70 играми в сезоне. Лично я не против того, чтобы играть так много, но мы не можем каждый раз быть хорошими и давать зрителям то шоу, которое они ожидают. Я думаю, что мы должны уважать здоровье игроков», — заявлял Мбаппе.

Кроме того, у многих футболистов летом заканчивается контракт. Например, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, который летом покинет клуб, заявлял, что «вероятно, не будет играть» в клубном чемпионате мира, чтобы не получить травму перед переходом в новый клуб.

«Думаю, что в какой-то степени мне нужно позаботиться о себе, потому что если я получу травму в клубном чемпионате мира, то что мне делать? На этом этапе никто не станет обо мне заботиться. Так что, вероятно, есть большая вероятность, что я не буду играть в это, но я не знаю. Может, буду», — сказал полузащитник «Манчестер Сити».