ФИФА назвала сумму призовых для участников клубного чемпионата мира

Победитель клубного чемпионата мира по футболу заработает до $125 млн

Победитель турнира, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США, заработает до $125 млн

Президент ФИФА Джанни Инфантино с трофеем клубного чемпионата мира (Фото: Brennan Asplen / Getty Images)

Общий призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу 2025 года составит $1 млрд, победитель турнира может заработать до $125 млн. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США, в нем впервые сыграют 32 команды.

За каждую победу на групповой стадии клуб получит $2 млн, за ничью — $1 млн, за выход в 1/8 финала — $7,5 млн, в четвертьфинал — $13,125 млн, в полуфинал — $21 млн. Финалисту достанутся еще $30 млн, чемпиону — $40 млн.

Кроме того, каждому клубу достанутся различные суммы просто за участие в турнире. Команды из Европы получат от $12,81 млн до $38,19 млн (определяется рейтингом, основанным на спортивных и коммерческих критериях), из Южной Америки — $15,21 млн, из Северной Америки, Азии и Африки — по $9,55 млн, из Океании — по $3,58 млн.