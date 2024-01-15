На Украине назвали «икорной дипломатией» допуск российских тхэквондистов

World Taekwondo в январе расширил допуск россиян на турниры. Минспорт и Олимпийский комитет Украины, добивавшиеся отстранения российского чемпиона Игр Владислава Ларина, сообщили, что МОК не увидел повода для санкций к спортсмену

Президент России Владимир Путин и тхэквондист Владислав Ларин (Фото: Евгений Биятов / POOL / ТАСС)

И.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что решение Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) расширить допуск россиян на турниры стало результатом «икорной дипломатии» России. Слова Бедного приводит Insidethegames.

World Taekwondo 11 января разрешило россиянам выступать в нейтральном статусе не только на соревнованиях под своей эгидой, но и на всех турнирах, которые признает организация.

По мнению Бедного, от World Taekwondo трудно было ожидать чего-то другого, поскольку в ее совет входит Анатолий Терехов, глава Союза тхэквондо России.

Пока из российских тхэквондистов лицензию на Олимпиаду в Париже завоевал только чемпион Игр в Токио Владислав Ларин.

Украинская сторона ранее неоднократно обвиняла его в поддержке спецоперации из-за того, что он спортсмен ЦСКА и снялся в видеоролике с призывом оказать поддержку мобилизованным из Карелии. Ларину не разрешили выступить на чемпионате мира в Баку в мае, но потом дали допуск на международные турниры.

Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт отметил, что его сторона предоставила МОК и World Taekwondo «необходимые доказательства» против участия Ларина.

«В ответ МОК заявил, что комиссия пришла к выводу, что видео Ларина не доказывает, что его поддержка была напрямую связана с войной», — сказал Гуцайт.

РБК обратился за комментарием в Союз тхэквондо России.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Россиян допустили на нее на строгих условиях нейтрального статуса, которые в Олимпийском комитете России назвали «кампанией по нейтрализации» спортсменов.