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Украинские футболисты призвали Макрона не пустить россиян на Олимпиаду

Украинские футболисты поддержали призыв к Макрону не пустить россиян на Игры
В открытом письме они обвинили несколько российских чемпионов в поддержке военной операции и призвали не допустить их участия в Играх. Глава ОКР Поздняков обвинял МОК в кампании по нейтрализации российских спортменов
Украинский футболист Михаил Мудрик
Украинский футболист Михаил Мудрик (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Футболисты молодежной сборной Украины подписали открытое письмо к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, главе оргкомитета Тони Эстанге и министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере с призывом не допустить участия в Играх нескольких российских спортсменов, которые, по мнению украинской стороны, поддержали специальную военную операцию. Об этом сообщает украинский портал Tribuna.

Всего письмо подписали более 190 бывших и действующих украинских спортсменов, в том числе 21 игрок молодежной футбольной команды, которая выступит на Играх в Париже. Среди подписантов письма — игрок «Челси» Михаил Мудрик и вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин.

В письме российский олимпийских чемпионов Владислава Ларина (тхэквондо), Заурбека Сидакова и Заура Угуева (оба — борьба) обвиняют в поддержке военной операции. В частности, борцов — за участие в митинге-концерте в Лужниках в марте 2022 года в честь восьмилетней годовщины вхождения Крыма в состав России, а Ларина — за призыв поддержать мобилизованных из Карелии.

Также в письме говорится, что к завоеванию олимпийских лицензий близки еще девять россиян, которых украинцы обвиняют в поддержке военной операции — среди них тхэквондист Максим Храмцов, дзюдоист Инал Тасоев и борец Абдулрашид Садулаев.

РБК обратился за комментарием в Олимпийский комитет России (ОКР), Союз тхэквондо России и Федерацию спортивной борьбы России.

В Киеве сообщили об отказе от денег из фонда МОК из-за допуска россиян
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Фото:Lintao Zhang / Getty Images

МОК в декабре допустил россиян на Олимпиаду на строгих условиях нейтрального статуса, если они смогут пройти квалификацию в своих видах спорта. Среди условий МОК — отсутствие поддержки военной операции и контрактов с армией и спецслужбами.

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Глава ОКР Станислав Поздняков обвинил МОК в «кампании по нейтрализации» российских спортсменов.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря призвал проанализировать условия МОК и принять «взвешенное решение» по поводу участия в Играх.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Футбол Олимпиада-2024
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