Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за слова о Кадырове
Посольство Украины в Канаде заявило в соцсети X, что его шокировали слова чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO Артура Бетербиева, «прославляющие» главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Бетербиев 14 января выиграл в Квебеке у британца Каллума Смита техническим нокаутом. После победы боксер сказал: «Чеченцы — сила. Ахмат — сила. Рамзан чемпион. Слава чеченскому народу».
«Еще одно доказательство того, что никакого «политического нейтралитета» у российских спортсменов нет», — заявили в украинском посольстве.
В свою очередь, Кадыров после боя поздравил спортсмена, заявив, что в Чечне гордятся его успехами. «Мы все гордимся, что у нас есть такой благородный брат, который титаническим трудом возносит доброе имя нашей республики на весь мир!» — написал Кадыров.
Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).
На счету 38-летнего россиянина 20 досрочных побед в 20 боях на профессиональном ринге.
Глава WBC Маурисио Сулейман ранее заявлял, что считает Бетербиева канадским боксером, поскольку он имеет гражданство этой страны и давно в ней живет. Боксер после начала спецоперации проводил бои под флагом Канады, признавая, что это «вынужденно». На сайте WBC уроженец дагестанского Хасавюрта также указан как канадец.