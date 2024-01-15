Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за слова о Кадырове

Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за слова о Кадырове

В посольстве Украины в Канаде считают, что речь боксера Артура Бетербиева в поддержку Рамзана Кадырова является доказательством того, что у российских спортсменов нет «политического нейтралитета»

Артур Бетербиев (Фото: Mathieu Belanger / Getty Images)

Посольство Украины в Канаде заявило в соцсети X, что его шокировали слова чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO Артура Бетербиева, «прославляющие» главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Бетербиев 14 января выиграл в Квебеке у британца Каллума Смита техническим нокаутом. После победы боксер сказал: «Чеченцы — сила. Ахмат — сила. Рамзан чемпион. Слава чеченскому народу».

«Еще одно доказательство того, что никакого «политического нейтралитета» у российских спортсменов нет», — заявили в украинском посольстве.

В свою очередь, Кадыров после боя поздравил спортсмена, заявив, что в Чечне гордятся его успехами. «Мы все гордимся, что у нас есть такой благородный брат, который титаническим трудом возносит доброе имя нашей республики на весь мир!» — написал Кадыров.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

На счету 38-летнего россиянина 20 досрочных побед в 20 боях на профессиональном ринге.

Глава WBC Маурисио Сулейман ранее заявлял, что считает Бетербиева канадским боксером, поскольку он имеет гражданство этой страны и давно в ней живет. Боксер после начала спецоперации проводил бои под флагом Канады, признавая, что это «вынужденно». На сайте WBC уроженец дагестанского Хасавюрта также указан как канадец.