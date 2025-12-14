FIDE отложила вопрос допуска россиян из-за путаницы при голосовании
Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) отложила решение по вопросу о снятии ограничений с россиян.
Во время онлайн-заседания на голосование был поставлен вопрос о полном снятии санкций с Федераций шахмат России и Белоруссии и допуске шахматистов к личным и командным соревнованиям под национальными флагами. Во время закрытого голосования 61 делегат проголосовал за, 51 — против, 14 воздержались.
Затем делегаты проголосовали по поводу рекомендации совета FIDE, предлагавшего в том числе допустить взрослые сборные двух стран к командным турнирам, но в нейтральном статусе. За нее проголосовали 69 делегатов, 40 — против, отмечает пресс-служба Федерации шахмат России.
Президент FIDE Аркадий Дворкович сообщил, что для принятия решения потребуются юридические консультации и, возможно, голосование между двумя резолюциями, отмечает «РИА Новости».
Россияне с 2022 года могли выступать только на личных турнирах FIDE в нейтральном статусе. В январе 2025-го федерация допустила россиян до юношеских командных турниров, а также командных турниров для игроков с ограниченными возможностями.
В 2025-м FIDE разрешила россиянкам выступить на командном чемпионате мира, который они выиграли.
