Спорт⁠,
0

FIDE отложила вопрос допуска россиян из-за путаницы при голосовании

FIDE отложила вопрос полного допуска россиян из-за путаницы при голосовании
Генассамблея FIDE сначала большинством голосов поддержала допуск россиян под национальным флагом, а сразу после — в нейтральном статусе. Вопрос отложили для юридических консультаций
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович (Фото: Fredrik Varfjell / Zumapress.com / Global Look Press)

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) отложила решение по вопросу о снятии ограничений с россиян.

Во время онлайн-заседания на голосование был поставлен вопрос о полном снятии санкций с Федераций шахмат России и Белоруссии и допуске шахматистов к личным и командным соревнованиям под национальными флагами. Во время закрытого голосования 61 делегат проголосовал за, 51 — против, 14 воздержались.

Затем делегаты проголосовали по поводу рекомендации совета FIDE, предлагавшего в том числе допустить взрослые сборные двух стран к командным турнирам, но в нейтральном статусе. За нее проголосовали 69 делегатов, 40 — против, отмечает пресс-служба Федерации шахмат России.

Президент FIDE Аркадий Дворкович сообщил, что для принятия решения потребуются юридические консультации и, возможно, голосование между двумя резолюциями, отмечает «РИА Новости».

Генассамблея FIDE поддержала полное и частичное снятие санкций с россиян
Спорт
Аркадий Дворкович

Россияне с 2022 года могли выступать только на личных турнирах FIDE в нейтральном статусе. В январе 2025-го федерация допустила россиян до юношеских командных турниров, а также командных турниров для игроков с ограниченными возможностями.

В 2025-м FIDE разрешила россиянкам выступить на командном чемпионате мира, который они выиграли.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Аркадий Дворкович
