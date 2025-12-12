В FIDE предложили допустить россиян к командным соревнованиям

В FIDE предложили допустить россиян к командным турнирам и вернуть флаг юниорам

Вопрос будет рассмотрен генеральной ассамблей FIDE 14 декабря. Совет FIDE также предложил разрешить российским юниорам выступать под флагом страны

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) предложил генассамблее FIDE допустить российских шахматистов к командным соревнованиям в нейтральном статусе и снять ограничения на проведение состязаний под эгидой организации в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIDE.

Кроме того, было предложено вернуть российскую и белорусскую национальную символику на юниорские соревнования и соревнования для лиц с ограниченными возможностями.

Генеральная ассамблея FIDE пройдет 14 декабря в онлайн-формате.

Накануне Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал больше не ограничивать возможность российских и белорусских спортсменов участвовать в юношеских соревнованиях в индивидуальных и командных видах под флагами своих стран.

Российские и белорусские шахматисты в личных турнирах с февраля 2022 года выступали в нейтральном статусе, без флага и гимна. В юношеских командных турнирах FIDE их допустила в январе 2025-го.