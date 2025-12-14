 Перейти к основному контенту
Генассамблея FIDE поддержала полное и частичное снятие санкций с россиян

Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск россиян на турниры
На заседании генассамблеи FIDE за допуск россиян под национальным флагом проголосовал 61 делегат, 51 был против. После этого прошло голосование о допуске в нейтральном статусе, окончательное решение не принято
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович (Фото: Tristan Fewings / Getty Images )

Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) большинством голосов поддержала и полный допуск россиян на турниры с национальным флагом и гимном, и частичный — в нейтральном статусе.

Как сообщает «Матч ТВ», за полный допуск россиян проголосовал 61 делегат, 51 — против.

«РИА Новости» пишет, что после этого было голосование о допуске россиян в нейтральном статусе, которое также было поддержано большинством голосов.

Окончательного решения генассамблея пока не приняла. Ее участники ушли на перерыв.

Россияне были отстранены от командных турниров FIDE с 2022 года. В индивидуальных соревнованиях они участвовали в нейтральном статусе. В 2023 году Федерация шахмат России перешла в Азиатскую федерацию (ACF).

FIDE возглавляет Аркадий Дворкович.

В конце ноября Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила россиянам выступать под национальным флагом.

Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие россиян в юношеских международных соревнованиях, но для взрослых турниров санкции оставил в силе.

