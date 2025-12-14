Генассамблея FIDE поддержала полное и частичное снятие санкций с россиян
Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) большинством голосов поддержала и полный допуск россиян на турниры с национальным флагом и гимном, и частичный — в нейтральном статусе.
Как сообщает «Матч ТВ», за полный допуск россиян проголосовал 61 делегат, 51 — против.
«РИА Новости» пишет, что после этого было голосование о допуске россиян в нейтральном статусе, которое также было поддержано большинством голосов.
Окончательного решения генассамблея пока не приняла. Ее участники ушли на перерыв.
Россияне были отстранены от командных турниров FIDE с 2022 года. В индивидуальных соревнованиях они участвовали в нейтральном статусе. В 2023 году Федерация шахмат России перешла в Азиатскую федерацию (ACF).
FIDE возглавляет Аркадий Дворкович.
В конце ноября Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила россиянам выступать под национальным флагом.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие россиян в юношеских международных соревнованиях, но для взрослых турниров санкции оставил в силе.

